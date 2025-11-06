Ricardo Bravo pidió una autocrítica profunda en el PJ y advirtió que algunos dirigentes “ya no suman en lo electoral”

Bravo aseguró que en Federación el resultado no fue negativo si se suman las tres listas que participaron por fuera de este partido, pero que de igual manera en la provincia “el peronismo debe replantearse muchas cosas”. En ese sentido, remarcó que “para hacerlo hay que sentarse a una mesa amplia donde estén todos, porque pensar que se puede ganar yendo solo es un error”.

El dirigente destacó la necesidad de reformular estrategias políticas y reconectar con las demandas sociales, “Tenemos que mirar hacia lo que necesita la gente, hacia las demandas reales de la provincia y de cada ciudad. Si no resolvemos los conflictos internos, será muy difícil encarar un proyecto sólido hacia 2027”, afirmó.

Asimismo, Bravo reconoció el valor de los dirigentes con trayectoria, pero señaló que también “hay quienes deben dar un paso al costado”.

“Hay que ser inteligentes y estratégicos. No alcanza con tener ganas de seguir ocupando lugares sin analizar el impacto que puede generar una figura. Todos debemos estar, pero sabiendo en qué lugar corresponde para sumar y no restar”, agregó.

Finalmente, llamó a la unidad del justicialismo y a la madurez política, “El peronismo tiene distintas corrientes, pero debemos aprender a convivir y discutir seriamente, pensando en el bienestar de los vecinos y en el futuro del partido. Si no aunamos esfuerzos, vamos a tener serias dificultades para lograr el objetivo en 2027”.