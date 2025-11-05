Ricardo Bravo: “Presentamos un presupuesto austero, esperando que mejore la situación y regrese el turismo a Federación”

En diálogo con Radio UNO Federación, Bravo explicó que el objetivo principal del nuevo presupuesto es garantizar el funcionamiento del municipio, priorizando el cumplimiento de los servicios esenciales y el pago de salarios. “No queríamos presentar un presupuesto que después no se pueda ejecutar. Lo hicimos con mucha responsabilidad, ajustándonos a los niveles de inflación y a los recursos que efectivamente manejamos”, señaló.

El intendente reconoció que los últimos años no fueron fáciles para la gestión municipal debido al contexto macroeconómico nacional, pero expresó su esperanza de que el 2026 traiga mejores condiciones: “Esperemos que este año que viene tengamos más actividad, que nuestro parque termal empiece a levantar y que vuelva el flujo de turismo que tanto necesita la ciudad”.

Bravo remarcó que Federación depende en gran medida del turismo de clase media, uno de los sectores más afectados por la recesión. En ese sentido, adelantó que se trabajará en conjunto con el sector privado y la Secretaría de Turismo “para que los visitantes sigan eligiendo la ciudad y encuentren servicios e infraestructura en buenas condiciones”.

Entre las prioridades del presupuesto, el mandatario local destacó la compra de nueva maquinaria y vehículos para mejorar la prestación de servicios municipales. Además, subrayó que el 61% del presupuesto está destinado a salarios, aunque aclaró que se busca reducir ese porcentaje gradualmente.

“Tenemos una estructura importante con el parque termal y acuático, cuyos costos de mantenimiento son muy altos, pero seguimos comprometidos en sostenerlos porque son el motor de nuestra economía local”, afirmó.

Finalmente, Bravo insistió en la necesidad de que se reactive la economía nacional para que las ciudades puedan desarrollarse: “Si mejora la economía, mejora la ciudad. Hoy nos toca poner el hombro y seguir gestionando, a pesar de las dificultades. No hemos tenido años buenos, pero seguimos trabajando con las mismas ganas que el primer día”.