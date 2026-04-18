Ricardo Bravo presentó dos nuevas unidades para fortalecer los servicios en Federación

En un acto realizado este viernes frente al Palacio Municipal, el intendente de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, presentó oficialmente la incorporación de dos nuevas unidades al parque automotor municipal. La adquisición, realizada a través de los mecanismos de licitación pública, tiene como objetivo central optimizar la prestación de servicios básicos y aumentar la eficiencia operativa de la comuna.

Equipamiento de última generación

Las nuevas incorporaciones consisten en:

Un camión recolector 0 Kilómetro: Equipado con un sistema de levantamiento hidráulico de alta tecnología, destinado específicamente a potenciar el cronograma de recolección de residuos.

Un camión utilitario: Que se sumará a las tareas de logística y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

Esta inversión se enmarca en la política de fortalecimiento del equipamiento municipal que viene sosteniendo la gestión de Bravo, buscando modernizar las herramientas de trabajo para que el servicio llegue de manera más ágil a cada barrio.

«Un paso importante para la ciudad»

Durante la presentación, el intendente Bravo destacó el esfuerzo compartido para lograr estas compras: “Hoy damos un paso importante. Incorporamos unidades que van a fortalecer el servicio y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Esto es resultado del esfuerzo de toda la comunidad de Federación”, subrayó.

Asimismo, el mandatario hizo hincapié en la profesionalización del personal que estará a cargo de los vehículos. “A quienes van a estar al frente de estos vehículos, decirles que vamos a acompañar con capacitación, porque queremos un servicio cada vez más eficiente y seguro”, adelantó.

El pedido de cuidado del patrimonio

Sobre el final de su discurso, el jefe comunal apeló a la responsabilidad de los trabajadores municipales y de la ciudadanía en general para el mantenimiento de las unidades. “Quiero pedirles algo fundamental: que los cuiden. Cada herramienta que sumamos es gracias al aporte de todos los vecinos. Seguimos trabajando para una ciudad mejor”, concluyó.

Con estas nuevas herramientas, el municipio busca dar una respuesta más efectiva a la demanda de servicios, garantizando que el crecimiento de la ciudad sea acompañado por un parque automotor a la altura de las necesidades actuales.

Con informacion de prensa municipal

Redacción de 7Paginas