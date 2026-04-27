Ricardo Bravo se suma al debate nacional del PJ: “Tenemos el deber de construir una alternativa”

El peronismo nacional se prepara para una jornada de alto voltaje político este viernes 1 de mayo, una fecha de profunda carga simbólica para el movimiento. Bajo la consigna “Primero las Ideas”, dirigentes de todo el país se darán cita a las 9:30 horas en Parque Norte (CABA) para iniciar un debate profundo que siente las bases de una nueva alternativa de gobierno.

Entre los protagonistas de este encuentro estará el intendente de Federación, Ricardo Bravo, quien confirmó su participación a través de sus redes sociales, sumando la voz de la provincia de Entre Ríos a una mesa que busca una construcción «desde abajo» y con una apertura real a los sectores sociales.

El rol histórico del peronismo

Al anunciar su presencia, Bravo fue contundente sobre la responsabilidad que recae hoy sobre el Partido Justicialista: «El peronismo siempre fue protagonista de los procesos de reconstrucción económica y social de la Argentina, después de los gobiernos que han pensado un país para pocos, perjudicando la vida de millones de argentinos», expresó el jefe comunal.

Para el intendente federaense, la crisis actual exige una respuesta inmediata del espacio: «Hoy más que nunca tenemos el deber de aportar en la construcción de una alternativa nacional».

Una propuesta con visión federal

Según lo indicado a 7Paginas, la convocatoria de Parque Norte no busca ser un simple acto partidario, sino un espacio de debate donde las ideas sean el punto de partida. Bravo destacó que la impronta del encuentro es puramente federal, buscando romper con el centralismo y recuperando la representación de los sectores que hoy se ven más afectados por la situación económica.

«Buscamos un espacio que sea el punto de partida de una alternativa nacional que recupere la representación de las mayorías», subrayó Bravo, marcando que el objetivo final es volver a sintonizar con las demandas de una sociedad que atraviesa un escenario «muy complejo».

El encuentro ya genera grandes expectativas en el arco político nacional, ya que podría marcar el inicio de la reorganización definitiva del PJ de cara a los próximos desafíos electorales y sociales de la Argentina.