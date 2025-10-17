Rige alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos: Concordia entre los departamentos afectados

Según el organismo nacional, el fenómeno afectará a 12 departamentos: Federación, Feliciano, Federal, Concordia, La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá, Villaguay y San Salvador.

Para Concordia, el pronóstico indica una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 28 grados, con un 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada, y entre un 40% y 70% de probabilidades de lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, las chances se mantienen alrededor del 40%.

El alerta amarillo implica que las tormentas podrían estar acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Desde el SMN y los organismos de emergencia se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular en zonas anegadas, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Redacción 7Paginas