Rige un alerta amarillo por tormentas para Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este miércoles 24 de diciembre por la noche, que abarca a todo el territorio entrerriano. Según el organismo, las tormentas podrían presentarse con fuerte actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

En Concordia y el resto del norte entrerriano, el pronóstico indica condiciones similares: mínima de 22 grados y máxima de 35 grados, con una jornada calurosa, algo nublada y con tormentas previstas para horas de la noche.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN. La tradicional cena de Nochebuena podría verse condicionada por el clima, por lo que no se descarta que muchos opten por celebrar puertas adentro.

