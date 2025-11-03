Rigen los nuevos valores de acceso a Termas Chajarí para la temporada 2025-2026

Segun se informoo a 7Paginas, el proyecto del Ejecutivo Municipal fue tratado en Comisión de Hacienda, aprobando la Ordenanza Nº 3207. En la misma se establece que la entrada general al parque termal «Daniel Tisocco» pasó a valer $10.000, jubilados $5.000, menores de 4 años $4.000 y menores entre 4 y 12 años $5.000. Los residentes de Chajarí abonarán $4.000, los menores de 4 años de nuestra ciudad $3.000, los menores entre 4 y 12 años y los jubilados residentes en Chajarí $3.500. Por otra parte, los residentes del departamento Federación y la vecina localidad de Mocoretá abonarán $8.000, y los jubilados y pensionados residentes en el departamento Federación y la ciudad de Mocoretá $4.000.

Para contingentes especiales y turistas alojados en los servicios hoteleros del complejo Termal o de la ciudad de Chajarí, incluido el camping del complejo Termal, se cobrará un precio especial de $8.000. Las personas con discapacidad, con Certificado nacional, cuentan con entrada gratuita.

Las carpas y uso de parrilla por día tendrán un valor $15.000, casas rodantes y motorhomes $25.000, visitas guiadas a circuitos turísticos por persona $5.000, reposera playera y alquiler de bicicletas por día $3.000. El canon mensual para residentes mayores de Chajarí $30.000 y menores de 12 años $25.000.

Termas Chajarí

El Parque Termal “Daniel Tisocco” se encuentra ubicado al norte de la provincia de Entre Ríos. Cuenta con una superficie de 40 hectáreas emplazadas sobre el kilómetro 329 de la Autovía Nacional “José Gervasio Artigas” y la Avenida “Padre Miguel Gallay”.

Dicho espacio cuenta con 11 piscinas, señalizadas y segmentadas para niños y adultos con temperaturas de agua termal que varían desde los 32º a los 40º. Entre ellas se encuentra una piscina integrada, adaptada para personas con movilidad reducida; una piscina con cascada para la relajación muscular; tres piscinas con hidrojets; una semi-olímpica para actividades recreativas; una mini piscina babero; dos piscinas para niños con juegos recreativos y, por último, una piscina de uso temporal con toboganes. Se suman, además, los sectores de duchas y jacuzzis.

También, entre otros atractivos, hay un sector camping que se encuentra ubicado dentro del Parque Termal. Sus instalaciones cuentan con zonas habilitadas para acampar en carpas o motorhome y, además, asadores, energía eléctrica, sanitarios con servicio de agua caliente y un amplio predio para realizar actividades recreativas. A todo esto se suma la Reserva Natural que cuenta con dos senderos que se encuentran diagramados de acuerdo a la potencialidad natural del lugar. Allí además se emplaza en Centro de Interpretación de la Naturaleza, un lugar para aprender más sobre la flora y fauna de nuestra región y avistar aves.