Río Uruguay en alerta: anticipan que superará los 11 metros en Concordia y podría llegar a niveles de evacuación

La situación hidrológica del río Uruguay continúa generando preocupación en la región. Desde el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande anticiparon que, durante los próximos días, el nivel del río seguirá en ascenso y podría superar los 11 metros en Concordia y los 11,30 metros en Salto.

El organismo señaló que durante los próximos días se estima que se supere el Nivel de Alerta, al tiempo que no se descarta que la tendencia ascendente continúe de manera sostenida.

El impacto de El Niño

Desde Salto Grande explicaron a 7Paginas, que el escenario actual responde, en buena medida, a los efectos del fenómeno El Niño, que se presenta con una intensidad importante y que ya comenzó a hacerse sentir con lluvias abundantes en las subcuencas Alta y Media del río Uruguay.

A este panorama se suma el pronóstico de nuevas precipitaciones muy abundantes durante los próximos siete días, lo que podría incrementar de manera significativa los caudales que llegan al embalse.

En la zona más próxima al Complejo Hidroeléctrico, en tanto, se prevén precipitaciones moderadas entre el miércoles y el viernes, que también aportarían caudal al embalse de Salto Grande.

Advierten por una crecida extraordinaria

El dato más relevante del informe es que, si se concretan las cantidades de lluvia previstas para las distintas zonas de la cuenca del río Uruguay, el escenario podría derivar en una crecida extraordinaria.

De acuerdo con la proyección difundida, el río podría alcanzar y superar los Niveles de Alerta y, eventualmente, llegar a los Niveles de Evacuación antes de mediados de octubre.

Para las localidades ubicadas aguas abajo de la represa, entre ellas Concordia, Salto y otras ciudades de la región, se espera que el incremento de los niveles se manifieste de manera más gradual, aunque sostenida, hasta alcanzar y eventualmente superar sus respectivos niveles de alerta.

Pronóstico de aguas altas

El escenario no sería de corta duración. Salto Grande señaló que, durante los próximos tres meses, el fenómeno El Niño presenta una alta probabilidad de generar lluvias superiores a los valores normales.

Como consecuencia, se prevé que el río Uruguay permanezca durante un período prolongado en condición de “aguas altas”, manteniendo la atención sobre las zonas ribereñas.

Desde el organismo recomendaron a la población seguir la evolución de la situación exclusivamente a través de los canales oficiales, particularmente mediante el Comunicado Diario, que se actualiza aproximadamente a las 13 horas.

La información oficial puede consultarse en el sitio de Salto Grande, en la sección Datos Hidrológicos, y mediante la aplicación oficial del organismo para dispositivos Android y iPhone.

Desde Salto Grande remarcaron que el seguimiento de los informes oficiales constituye una herramienta fundamental para mantenerse informados ante la evolución de la creciente.

Foto: Marcelo Gonzalez