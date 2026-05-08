Río Uruguay: Entre Ríos autoriza nuevos cupos de extracción de pescado y exige valor agregado local

A través de la Resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 28.330, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos estableció nuevas pautas para la explotación ictícola en el ámbito del Río Uruguay. La normativa surge de la necesidad de actualizar los esquemas de acopio y transporte, reafirmando el dominio de la provincia sobre sus recursos naturales.

Tras un análisis técnico que calificó las condiciones hidrológicas actuales de la cuenca como «positivas», el organismo resolvió autorizar a empresas y acopiadores con licencias vigentes (categorías L1 y L2) un cupo mensual de 35.000 kilogramos por persona habilitada para las especies sábalo y el denominado pescado de línea.

Prohibición de salida de materia prima en estado fresco

Uno de los pilares de esta resolución es la defensa de la industria entrerriana y la trazabilidad del producto. La norma es tajante: las capturas deben ser sometidas obligatoriamente a procesos de industrialización (elaborado, procesado y congelado) dentro del territorio.

«No podrán egresar de la provincia en estado fresco», cita el documento, con el objetivo de asegurar que el valor agregado quede en la región y se optimice el aprovechamiento económico.

Defensa de la pesca artesanal

El decreto no solo regula a los grandes acopiadores, sino que pone en valor la pesca artesanal, calificándola como una «práctica de bajo impacto ecológico y de alto valor sociocultural». Según el texto oficial, se busca blindar este oficio tradicional que garantiza el alimento y el sustento de las comunidades ribereñas.

Plazos y flexibilidad ante el clima

La normativa tiene un carácter transitorio y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026. No obstante, el Área Técnica advirtió que la medida podrá ser modificada o derogada de forma anticipada si las condiciones climáticas o biológicas del río comprometen la estabilidad del recurso.

Por otra parte, para facilitar la logística en la geografía regional, se determinó que las Guías de Transporte del recurso íctico del río Uruguay tendrán un plazo de vigencia de 48 horas.

Sanciones por incumplimiento

El Director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Francisco Zárate, recordó que el poder de policía de la provincia será estricto. Cualquier incumplimiento será sancionado bajo la Ley de Pesca N° 4892, con el fin de garantizar un uso «racional y sustentable» de los ecosistemas entrerrianos.