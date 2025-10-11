Riqueza: el patrimonio que cada diputado nacional de Entre Ríos declaró ante la Oficina Anticorrupción

Los 257 legisladores que integran la Cámara de Diputados de la Nación cada año deben presentar una declaración jurada patrimonial que luego publica la Oficina Anticorrupción. En esta nota el patrimonio total que declaró cada representante de Entre Ríos. Atilio Benedetti, de la UCR, es el cuarto diputado argentino con más riqueza.

El plazo de presentación de los reportes sobre 2024 venció el 31 de julio. Sin embargo, hasta el 30 de septiembre, había 58 diputados que no cumplieron con esta obligación: uno de ellos es el entrerriano Francisco Morchio, del bloque Encuentro Federal.

Máximo Kirchner (Fuerza Patria) es el diputado con mayor patrimonio declarado de toda la Cámara baja: $ 8.311 millones. Le siguen Carla Carrizo (Democracia para Siempre), con $ 7.073 millones, y Cristian Ritondo (PRO), con $ 6.718 millones, seguido por el entrerriano Benedetti.

El patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción incluye bienes inmuebles (casas, departamentos y otros), vehículos, tenencias en moneda nacional y extranjera, y participación societaria y accionaria en empresas, entre otros ítems. La información de toda la Cámara fue publicada por el portal Chequeado. AHORA seleccionó los datos de los representantes de Entre Ríos.

El “ranking” de los entrerrianos de la Cámara Baja con más patrimonio

Atilio Benedetti (UCR – Unión Cívica Radical): $5.797.073.869

Gustavo Bordet (Unión por la Patria): $395.809.334

Marcela Antola (UCR – Unión Cívica Radical): $52.113.304

Carolina Gaillard (Unión por la Patria): $49.667.490

Beltrán Benedit (La Libertad Avanza): $43.095.152

Blanca Osuna (Unión por la Patria): $36.850.116

Tomás Ledesma (Unión por la Patria): $23.958.281

Nancy Ballejos (PRO): $21.428.045

Uno por uno, los patrimonios de cada entrerriano

Atilio Benedetti

Patrimonio total declarado: $5.797.073.869

Bienes Inmuebles

Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $1.685.413

Otros inmuebles, Larroque, Entre Ríos — $38.210.384

Casa (habitación), Larroque, Entre Ríos — $27.565.217

Departamento con cochera, Capital Federal — $130.532.067

Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $1.640.469

Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $6.602.362

Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $43.709.611

Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $5.861.493

Vehículos

Audi Q5 2018 — $0

Audi Q5 2023 — $66.980.000

💰 Tenencias en moneda nacional

Caja de ahorro (pesos) — $1.005.064

Caja de ahorro (pesos) — $5.116.575

Dinero en efectivo (pesos) — $30.000.000

Cuentas de pago PSP (pesos) — $76.688

Tenencias en moneda extranjera

Dinero en efectivo (dólares estadounidenses) — $11.878.776

Bienes muenbles y semovientes (pesos uruguayos, Uruguay) — $538.192.094

Títulos y acciones en el exterior (acciones en Tierra Greda SA, Uruguay) — $7.186.536

Gustavo Bordet

Patrimonio total declarado: $395.809.334

Bienes Inmuebles

Casa (347 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 12/12/2000) — $19.609.440

Departamento (25 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 28/02/2000) — $0

Departamento (284 m², alquiler), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 10/12/2007) — $35.458.052

Cochera (12 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 08/07/2009) — $343.732,70

Otros inmuebles (3 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 08/07/2009) — $381.930,90

Departamento (44 m², alquiler), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 08/07/2009) — $4.730.641

Departamento (75 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 02/12/2011) — $12.386.084

Lote terreno (353 m²), Pronunciamiento, Entre Ríos (Ingreso: 05/05/2015) — $1.195.249

Lote terreno (1.225 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 20/09/2016) — $82.296.899

Departamento (77 m²), Paraná, Entre Ríos (Ingreso: 01/09/2009) — $0

Lote terreno (1.184 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 23/12/2020) — $3.142.744

Rurales sin vivienda (325.300 m²), San Justo, Entre Ríos (Ingreso: 18/09/2022) — $13.974.989

Rurales sin vivienda (970.000 m², alquiler), Pronunciamiento, Entre Ríos (Ingreso: 23/02/2023) — $35.560.280

Rurales sin vivienda (100.000 m²), Pronunciamiento, Entre Ríos (Ingreso: 19/05/2023) — $1.891.843

Vehículos

Toyota Corolla XEI 1.8 MT Sedan 4 puertas (2009) — $5.265.800

Tenencias en moneda nacional

Otros depósitos: $323.263

Caja de ahorro: $7.991.698

Caja de ahorro: $2.804.139

Plazo fijo: $17.118.418

Plazo fijo: $90.000.000

Dinero efectivo en pesos: $4.000.000

Tenencias en moneda extranjera

Caja de ahorro (dólares): 0,94 USD → $967,26 (aprox.)

Dinero efectivo en dólares: 37.020 USD → $38.093.580 (aprox.)

Marcela Ántola

Patrimonio total declarado: $52.113.304

Bienes Inmuebles

Tipo: Casa habitación

Ubicación: Gualeguay, Entre Ríos

Superficie: 1.201 m²

Fecha de ingreso al patrimonio: 12/07/2016

Valor declarado: $12.612.695

Vehículos

Fiat Línea 1.9 16v (2010)

Fecha de ingreso: 07/2014

Valor declarado: $3.233.100

Toyota Corolla SE-G 1.8 CVT (2018)

Fecha de ingreso: 12/2021

Valor declarado: $18.179.800

Depósitos de dinero

Cuenta corriente: $82.888

$295.473

$4.364.710

Caja de ahorro en dólares:

29,16 USD → $30.005,64 (convertido a pesos)

Cuentas de pago PSP: $1.045.951

Blanca Inés Osuna

Patrimonio total declarado: $36.850.116

Bienes Inmuebles

Casa habitación, Paraná (745 m²) — $14.025.242 (Ingreso: 11/06/1990)

Casa, Paraná (469 m²) — $632.315,90 (Ingreso: 01/04/2024)

Vehículos

Volkswagen T-Cross 1.6 MSI 110 CV AT (2021) — $10.500.000 (Ingreso: 06/2023)

Tenencias en moneda nacional

Caja de ahorro — $2.300.596

Plazo fijo — $5.300.000

Tenencias en moneda extranjera

Caja de ahorro en dólares (USA) — $3.191.963

Ana Carolina Gaillard

Patrimonio total declarado: $49.667.490

Bienes Inmuebles

Departamento (69 m²), Capital Federal, CABA (Ingreso: 09/05/2014) — $31.652.113

Departamento (51 m²), Paraná, Entre Ríos (Ingreso: 23/12/2024) — $7.520.865

Vehículos

No se declararon vehículos

Tenencias en moneda nacional

Caja de ahorro: $528.232,12

Caja de ahorro: $12.702,12

Caja de ahorro: $1.828,59

Tenencias en moneda extranjera

Caja de ahorro en dólares: 4,95 USD → $5.093,55 (aprox.)

Dinero en efectivo en dólares: 90,39 USD

Tomás Ledesma

Patrimonio total declarado: $23.958.281

Bienes Inmuebles

No se declararon inmuebles

Vehículos

Ford Focus 5P 2.0L N AT SE Plus (2019) — $15.732.000 (Ingreso: 05/2023)

Tenencias en moneda nacional

Caja de ahorro — $4.415.033

Dinero efectivo en pesos — $2.700.000

Cuenta corriente moneda local — $0

Tenencias en moneda extranjera

Caja de ahorro en dólares (USA) — $1.111.248

Beltrán Benedit

Patrimonio total declarado: $43.095.152

Bienes Inmuebles

Rurales con vivienda, Diamante (110.000 m²) — $38.700.000 (Ingreso: 08/04/2011)

Vehículos

No se declararon vehículos

Tenencias en moneda nacional

Caja de ahorro — $4.395.152

Tenencias en moneda extranjera

No se declararon tenencias en moneda extranjera

Nancy Ballejos

Patrimonio total declarado: $21.428.045

Bienes Inmuebles

No se declararon inmuebles

Vehículos

No se declararon vehículos

Tenencias en moneda nacional

Caja de ahorro — $9.512.224

Plazo fijo — $2.059.178

Caja de ahorro — $9.057

Dinero efectivo en pesos — $4.000.000

Tenencias en moneda extranjera

No se declararon tenencias en moneda extranjera

