Riqueza: el patrimonio que cada diputado nacional de Entre Ríos declaró ante la Oficina Anticorrupción

Los 257 legisladores que integran la Cámara de Diputados de la Nación cada año deben presentar una declaración jurada patrimonial que luego publica la Oficina Anticorrupción. En esta nota el patrimonio total que declaró cada representante de Entre Ríos. Atilio Benedetti, de la UCR, es el cuarto diputado argentino con más riqueza.
El plazo de presentación de los reportes sobre 2024 venció el 31 de julio. Sin embargo, hasta el 30 de septiembre, había 58 diputados que no cumplieron con esta obligación: uno de ellos es el entrerriano Francisco Morchio, del bloque Encuentro Federal.
Máximo Kirchner (Fuerza Patria) es el diputado con mayor patrimonio declarado de toda la Cámara baja: $ 8.311 millones. Le siguen Carla Carrizo (Democracia para Siempre), con $ 7.073 millones, y Cristian Ritondo (PRO), con $ 6.718 millones, seguido por el entrerriano Benedetti.
El patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción incluye bienes inmuebles (casas, departamentos y otros), vehículos, tenencias en moneda nacional y extranjera, y participación societaria y accionaria en empresas, entre otros ítems. La información de toda la Cámara fue publicada por el portal Chequeado. AHORA seleccionó los datos de los representantes de Entre Ríos.
El “ranking” de los entrerrianos de la Cámara Baja con más patrimonio
Atilio Benedetti (UCR – Unión Cívica Radical): $5.797.073.869
Gustavo Bordet (Unión por la Patria): $395.809.334
Marcela Antola (UCR – Unión Cívica Radical): $52.113.304
Carolina Gaillard (Unión por la Patria): $49.667.490
Beltrán Benedit (La Libertad Avanza): $43.095.152
Blanca Osuna (Unión por la Patria): $36.850.116
Tomás Ledesma (Unión por la Patria): $23.958.281
Nancy Ballejos (PRO): $21.428.045
Uno por uno, los patrimonios de cada entrerriano
Atilio Benedetti
Patrimonio total declarado: $5.797.073.869
Bienes Inmuebles
Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $1.685.413
Otros inmuebles, Larroque, Entre Ríos — $38.210.384
Casa (habitación), Larroque, Entre Ríos — $27.565.217
Departamento con cochera, Capital Federal — $130.532.067
Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $1.640.469
Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $6.602.362
Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $43.709.611
Lote de terreno (inversión), Larroque, Entre Ríos — $5.861.493
Vehículos
Audi Q5 2018 — $0
Audi Q5 2023 — $66.980.000
💰 Tenencias en moneda nacional
Caja de ahorro (pesos) — $1.005.064
Caja de ahorro (pesos) — $5.116.575
Dinero en efectivo (pesos) — $30.000.000
Cuentas de pago PSP (pesos) — $76.688
Tenencias en moneda extranjera
Dinero en efectivo (dólares estadounidenses) — $11.878.776
Bienes muenbles y semovientes (pesos uruguayos, Uruguay) — $538.192.094
Títulos y acciones en el exterior (acciones en Tierra Greda SA, Uruguay) — $7.186.536
Gustavo Bordet
Patrimonio total declarado: $395.809.334
Bienes Inmuebles
Casa (347 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 12/12/2000) — $19.609.440
Departamento (25 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 28/02/2000) — $0
Departamento (284 m², alquiler), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 10/12/2007) — $35.458.052
Cochera (12 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 08/07/2009) — $343.732,70
Otros inmuebles (3 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 08/07/2009) — $381.930,90
Departamento (44 m², alquiler), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 08/07/2009) — $4.730.641
Departamento (75 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 02/12/2011) — $12.386.084
Lote terreno (353 m²), Pronunciamiento, Entre Ríos (Ingreso: 05/05/2015) — $1.195.249
Lote terreno (1.225 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 20/09/2016) — $82.296.899
Departamento (77 m²), Paraná, Entre Ríos (Ingreso: 01/09/2009) — $0
Lote terreno (1.184 m²), Concordia, Entre Ríos (Ingreso: 23/12/2020) — $3.142.744
Rurales sin vivienda (325.300 m²), San Justo, Entre Ríos (Ingreso: 18/09/2022) — $13.974.989
Rurales sin vivienda (970.000 m², alquiler), Pronunciamiento, Entre Ríos (Ingreso: 23/02/2023) — $35.560.280
Rurales sin vivienda (100.000 m²), Pronunciamiento, Entre Ríos (Ingreso: 19/05/2023) — $1.891.843
Vehículos
Toyota Corolla XEI 1.8 MT Sedan 4 puertas (2009) — $5.265.800
Tenencias en moneda nacional
Otros depósitos: $323.263
Caja de ahorro: $7.991.698
Caja de ahorro: $2.804.139
Plazo fijo: $17.118.418
Plazo fijo: $90.000.000
Dinero efectivo en pesos: $4.000.000
Tenencias en moneda extranjera
Caja de ahorro (dólares): 0,94 USD → $967,26 (aprox.)
Dinero efectivo en dólares: 37.020 USD → $38.093.580 (aprox.)
Marcela Ántola
Patrimonio total declarado: $52.113.304
Bienes Inmuebles
Tipo: Casa habitación
Ubicación: Gualeguay, Entre Ríos
Superficie: 1.201 m²
Fecha de ingreso al patrimonio: 12/07/2016
Valor declarado: $12.612.695
Vehículos
Fiat Línea 1.9 16v (2010)
Fecha de ingreso: 07/2014
Valor declarado: $3.233.100
Toyota Corolla SE-G 1.8 CVT (2018)
Fecha de ingreso: 12/2021
Valor declarado: $18.179.800
Depósitos de dinero
Cuenta corriente: $82.888
$295.473
$4.364.710
Caja de ahorro en dólares:
29,16 USD → $30.005,64 (convertido a pesos)
Cuentas de pago PSP: $1.045.951
Blanca Inés Osuna
Patrimonio total declarado: $36.850.116
Bienes Inmuebles
Casa habitación, Paraná (745 m²) — $14.025.242 (Ingreso: 11/06/1990)
Casa, Paraná (469 m²) — $632.315,90 (Ingreso: 01/04/2024)
Vehículos
Volkswagen T-Cross 1.6 MSI 110 CV AT (2021) — $10.500.000 (Ingreso: 06/2023)
Tenencias en moneda nacional
Caja de ahorro — $2.300.596
Plazo fijo — $5.300.000
Tenencias en moneda extranjera
Caja de ahorro en dólares (USA) — $3.191.963
Ana Carolina Gaillard
Patrimonio total declarado: $49.667.490
Bienes Inmuebles
Departamento (69 m²), Capital Federal, CABA (Ingreso: 09/05/2014) — $31.652.113
Departamento (51 m²), Paraná, Entre Ríos (Ingreso: 23/12/2024) — $7.520.865
Vehículos
No se declararon vehículos
Tenencias en moneda nacional
Caja de ahorro: $528.232,12
Caja de ahorro: $12.702,12
Caja de ahorro: $1.828,59
Tenencias en moneda extranjera
Caja de ahorro en dólares: 4,95 USD → $5.093,55 (aprox.)
Dinero en efectivo en dólares: 90,39 USD
Tomás Ledesma
Patrimonio total declarado: $23.958.281
Bienes Inmuebles
No se declararon inmuebles
Vehículos
Ford Focus 5P 2.0L N AT SE Plus (2019) — $15.732.000 (Ingreso: 05/2023)
Tenencias en moneda nacional
Caja de ahorro — $4.415.033
Dinero efectivo en pesos — $2.700.000
Cuenta corriente moneda local — $0
Tenencias en moneda extranjera
Caja de ahorro en dólares (USA) — $1.111.248
Beltrán Benedit
Patrimonio total declarado: $43.095.152
Bienes Inmuebles
Rurales con vivienda, Diamante (110.000 m²) — $38.700.000 (Ingreso: 08/04/2011)
Vehículos
No se declararon vehículos
Tenencias en moneda nacional
Caja de ahorro — $4.395.152
Tenencias en moneda extranjera
No se declararon tenencias en moneda extranjera
Nancy Ballejos
Patrimonio total declarado: $21.428.045
Bienes Inmuebles
No se declararon inmuebles
Vehículos
No se declararon vehículos
Tenencias en moneda nacional
Caja de ahorro — $9.512.224
Plazo fijo — $2.059.178
Caja de ahorro — $9.057
Dinero efectivo en pesos — $4.000.000
Tenencias en moneda extranjera
No se declararon tenencias en moneda extranjera
