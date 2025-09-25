Ritmos Argentinos: habrá recitales gratuitos en tres localidades de Entre Ríos

El cronograma es el siguiente:

26/9 en Rosario del Tala – Predio Multieventos (Av. Libertad e Yrigoyen).

Horario: desde las 18 H

Artistas: Combo Mutante, La Sin Bemol, Zácaro y los Puerkos y La Solense.

27/9 en Concordia – Av. Costanera de los Pueblos Originarios, ingreso por Carriego, zona de Galpones del Puerto

Horario: desde las 18 H

Artistas: Maniquí, Marcos Pereyra y La Banda del Kbe.

28/9 en Paraná – Plaza Carbó (Santa Fe y Alameda de la Federación)

Horario: desde las 15 gastronomía y feria / Shows desde las 18 H

Artistas: Asociación Litoraleña de Blues, María Cuevas, Martín Cuentos y Canciones, Nikel, Taller Municipal de Danzas Litoraleñas de Bovril y DJ Negrete.

Se invita a la comunidad a participar y disfrutar de una programación federal y variada que busca promover a los artistas emergentes y referentes locales de distintos géneros musicales.