“Ritmos argentinos” llega a Concordia con música y cultura para toda la comunidad

El evento, que se desarrollará a partir de las 18:00 horas en la zona de los galpones del puerto, contará con la participación de grupos musicales locales y provinciales, además de una feria de emprendedores y ofertas gastronómicas que acompañarán la tarde. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

La grilla artística incluirá las presentaciones de Maniquí, Marcos Pereyra y La Banda del KBE, brindando un espectáculo diverso y de gran calidad.

En este marco, el Subsecretario de Educación y Cultura de Concordia, Prof. Carlos Gatto, destacó: “Es una alegría enorme que Concordia sea parte de este programa federal que tiene como objetivo acercar la cultura a cada rincón del país. Ritmos Argentinos no solo ofrece espectáculos de primer nivel, sino también un espacio para los emprendedores locales y para que las familias puedan encontrarse y disfrutar juntas.”

Asimismo, Gatto subrayó la importancia del trabajo conjunto: “La articulación entre la Nación, la Provincia y el municipio hace posible que actividades de esta magnitud lleguen a la ciudad. Queremos que la cultura siga siendo un motor de integración y participación ciudadana.”

“Ritmos Argentinos” es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, que busca poner en valor el talento local y garantizar el acceso de todos los vecinos a propuestas culturales de calidad.