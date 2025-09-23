7PAGINAS

Martes 23 de septiembre de 2025
“Ritmos argentinos” llega a Concordia con música y cultura para toda la comunidad

El próximo sábado 27 de septiembre, Concordia será sede de una jornada cultural con la llegada de “Ritmos Argentinos”, el programa que recorre el país con propuestas artísticas en vivo a través del Escenario Móvil de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Redacción 7Paginas

El evento, que se desarrollará a partir de las 18:00 horas en la zona de los galpones del puerto, contará con la participación de grupos musicales locales y provinciales, además de una feria de emprendedores y ofertas gastronómicas que acompañarán la tarde. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

La grilla artística incluirá las presentaciones de Maniquí, Marcos Pereyra y La Banda del KBE, brindando un espectáculo diverso y de gran calidad.

En este marco, el Subsecretario de Educación y Cultura de Concordia, Prof. Carlos Gatto, destacó: “Es una alegría enorme que Concordia sea parte de este programa federal que tiene como objetivo acercar la cultura a cada rincón del país. Ritmos Argentinos no solo ofrece espectáculos de primer nivel, sino también un espacio para los emprendedores locales y para que las familias puedan encontrarse y disfrutar juntas.”

Asimismo, Gatto subrayó la importancia del trabajo conjunto: “La articulación entre la Nación, la Provincia y el municipio hace posible que actividades de esta magnitud lleguen a la ciudad. Queremos que la cultura siga siendo un motor de integración y participación ciudadana.”

“Ritmos Argentinos” es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, que busca poner en valor el talento local y garantizar el acceso de todos los vecinos a propuestas culturales de calidad.