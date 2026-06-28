Roban una yegua de carrera en la zona rural de Concordia: sospechan que fue llevada hacia la ciudad

El damnificado, Edgardo, vecino de Colonia Ayuí, relató a un cronista de 7Paginas que el robo se habría producido entre las 20:00 y las 20:30 del sábado. La yegua, de pelaje zaino colorado y ocho años de edad, permanecía encerrada en un corral debido a que recientemente había sido madre.

Según explicó, los delincuentes rompieron un alambrado para sacar al animal del predio. «Había otros caballos, pero eligieron justamente esa yegua, por lo que creemos que sabían perfectamente el valor que tenía», sostuvo.

Tras advertir el faltante, el propietario radicó la denuncia en la Comisaría de La Criolla. Paralelamente, junto a vecinos de la zona inició averiguaciones que permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por los autores del hecho.

De acuerdo a esos testimonios, la yegua habría sido trasladada caminando por la zona de Santa Rosa hasta perderse el rastro en inmediaciones del campo del Abasto, cerca del ex Hipódromo de Concordia. Otro dato aportado por este hombre es que ese animal, por ser pura sangre de carrera, cuenta con un chip, pero el mismo es solamente para identificarla y que no es de localización.

Edgardo manifestó además que no sería un hecho aislado, ya que aseguró que en otras oportunidades desaparecieron equinos de establecimientos rurales que posteriormente fueron localizados en Concordia.