Robaron indumentaria del Servicio Penitenciario de una vivienda de Federal

Un procedimiento policial permitió recuperar parte de la indumentaria oficial del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que había sido sustraída de la vivienda de una funcionaria de esa institución en la ciudad de Federal.

El hecho fue denunciado el sábado 29 de agosto, luego de que un hombre mayor de edad, oriundo de Federal, ingresara durante la noche al domicilio de la damnificada, ubicado en el barrio Salto, y provocara daños en distintos electrodomésticos.

Según se informó a 7Paginas, durante el episodio el sujeto también se llevó dos camperas de color gris que forman parte del uniforme utilizado por la funcionaria para prestar servicios en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

A partir de las tareas investigativas realizadas por la Policía, se logró identificar al presunto autor y, alrededor del mediodía de este domingo 30 de agosto, personal de la Jefatura Departamental Federal concretó un allanamiento judicial en una vivienda del barrio Salto.

Durante el procedimiento fueron secuestradas las camperas correspondientes al uniforme de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, las cuales quedaron vinculadas a la causa.

El hombre identificado quedó supeditado a la investigación, mientras continúan las diligencias probatorias para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

La investigación se encuentra bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal de Federal.