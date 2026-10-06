Robaron millones de pesos de autos durante la Rural de Chajarí y los detuvieron cuando intentaban salir de Entre Ríos

Una investigación policial permitió detener a tres hombres que serían sospechosos de haber participado en una serie de robos cometidos contra vehículos estacionados en inmediaciones del predio de la Sociedad Rural de Chajarí, durante la realización de la 42ª edición de la muestra.

Según lo informado por fuentes policiales a 7Paginas, se habrían registrado inicialmente entre cuatro y cinco casos de vehículos que fueron abiertos, aparentemente mediante el uso de inhibidores u otros dispositivos, aunque la investigación continúa para determinar exactamente la modalidad empleada.

Los damnificados habían estacionado sus automóviles en los alrededores del predio ferial y, de acuerdo con las primeras denuncias, los delincuentes se habrían apoderado de sumas millonarias de dinero, estimándose que en uno de los casos el monto sustraído superaría los cuatro millones de pesos.

La denuncia que permitió activar el operativo

A partir de la denuncia realizada por Danilo Lukes, por el supuesto delito de hurto con dispositivo eléctrico, se puso en conocimiento a los distintos puestos camineros de la Dirección Prevención Vial sobre la posible circulación de un Peugeot 208 azul, ocupado por tres hombres mayores de edad, oriundos de la provincia de Buenos Aires.

La información permitió desplegar un trabajo de campo y seguimiento para intentar localizar el vehículo señalado.

Finalmente, alrededor de las 22:40 de este domingo, personal del Puesto Caminero Isla del Ibicuy informó que había logrado localizar el automóvil cuando se encontraba saliendo de la provincia.

El rodado era ocupado por los tres hombres que habían sido sindicados como sospechosos.

Más de cinco millones de pesos y herramientas

Tras informar la situación a la Fiscalía interviniente, se ordenaron las correspondientes requisas personales y vehiculares, además del secuestro del automóvil y, ante un resultado positivo, la detención de los ocupantes.

Hasta el puesto caminero se trasladó una comisión de la Brigada de Investigaciones de Chajarí, que dio cumplimiento a las medidas judiciales.

El procedimiento terminó con la detención de los tres hombres y el secuestro de importantes elementos que quedaron incorporados a la investigación:

Un Peugeot 208 color azul.

Una suma de dinero en efectivo superior a los cinco millones de pesos.

Tres destornilladores que serían de interés para determinar la apertura de los vehículos.

Un gorro con visera negro.

Un compresor portátil.

Un chaleco negro.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Se sumaron nuevas denuncias

Un dato que podría resultar clave para la investigación es que, con el correr de las horas, se fueron recibiendo nuevas denuncias de personas que manifestaron haber sido víctimas de hechos similares durante la jornada de la exposición rural.

Ahora los investigadores deberán determinar si los tres detenidos están vinculados con la totalidad de los robos denunciados y establecer cuál fue el mecanismo utilizado para acceder a los vehículos.

La causa continúa bajo intervención de la Fiscalía correspondiente