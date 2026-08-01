Robaron un celular con documentación clave para un tratamiento médico y una familia de Concordia pide ayuda para recuperarlo

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de Gregoria Pérez, casi Paula Albarracín de Sarmiento, cuando un delincuente aprovechó que un vehículo había quedado estacionado con una puerta sin llave y sustrajo el aparato.

Según relataron los damnificados, toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, donde se observa al sospechoso cometiendo el robo.

Los familiares explicaron que el celular almacenaba recetas, autorizaciones de la obra social y otra documentación fundamental para un tratamiento que actualmente realiza uno de los integrantes de la familia.

«Necesitamos recuperar ese celular sí o sí. Ahí está todo lo de la obra social, las recetas y las autorizaciones. Sin eso no podemos seguir con el tratamiento», manifestaron con preocupación.

Por ese motivo, remarcaron que el principal objetivo es recuperar el dispositivo por la información que contiene, más allá de su valor económico.

La familia difundió las imágenes del robo y solicita la colaboración de la comunidad para identificar al hombre que aparece en el video o aportar cualquier dato que permita recuperar el teléfono.

Quienes hayan visto alguna situación sospechosa o cuenten con información pueden comunicarse, de manera anónima, con la comisaría más cercana.

Finalmente, los familiares apelaron a la solidaridad de los vecinos y pidieron compartir la publicación para ampliar la difusión y aumentar las posibilidades de recuperar el celular, cuya información resulta esencial para garantizar la continuidad del tratamiento médico.

Por Exequiel Bond