Roberto Ducase: “Hoy se ve dónde van a parar los aportes de los jubilados y retirados de la Policía de Entre Ríos”

En una entrevista exclusiva en la sede de calle Entre Ríos, Roberto Ducase realizó un balance de su gestión y detalló la «segunda etapa» del proyecto edilicio que se está ejecutando y que busca brindar soluciones concretas a la familia policial. Con la satisfacción de contar ya con una sede propia consolidada, el dirigente destacó que la transparencia y el trabajo «a pulmón» son los pilares de este presente.

Obras con sentido social: salud y alojamiento

El proyecto que hoy concentra todas las miradas es la construcción de cuatro departamentos totalmente amueblados en la planta alta de la sede. Según explicó Ducase, el objetivo primordial no es el lucro, sino la solidaridad.

«Mucha gente viene a Concordia por razones de salud desde el norte de la provincia. Es tristísimo ver a un colega que llega a las 12 de la noche y no tiene dónde quedarse. Por eso, estos departamentos serán gratuitos para quienes vengan por temas de internación o tratamientos médicos», confió el presidente a 7Paginas.

Las unidades contarán con todas las comodidades: aire acondicionado, baños privados y equipamiento de primer nivel. Además, se prevé que puedan ser utilizados por hijos de socios que vengan a estudiar a la ciudad, con costos mínimos. La inauguración está prevista para los meses de junio o julio.

Gestión y servicios: un puente con Paraná

Ducase enfatizó el cambio de paradigma en la administración de la filial. «Tuvimos una historia de 50 años sin saber a dónde iban los aportes. Hoy la realidad es otra», afirmó. Actualmente, la sede funciona como un centro de gestión integral donde se tramitan reintegros por servicios médicos, órdenes de farmacia, entrega de anteojos y servicios de ambulancia.

«Todo este trámite antes lo hacía la Caja de Jubilaciones en Paraná; hoy lo hacemos nosotros acá, de 8 a 11 de la mañana, y lo hacemos a honorem. Tenemos un grupo espectacular que me alienta a seguir», destacó.

El futuro: Salón de Eventos y Reelección

De cara a lo que viene, Ducase no oculta su entusiasmo. Tras el pedido de sus colegas y el apoyo de los socios, confirmó que se presentará a las elecciones de diciembre para renovar su mandato y completar su plan maestro.

Proyecto 2025: La construcción de un Salón de Eventos en el amplio predio trasero de la institución, destinado tanto a personal activo como retirado.

Renovación generacional: La incorporación de nuevos retirados jóvenes a la comisión directiva para garantizar la continuidad del proyecto.

«A esta altura del partido no hay intereses personales, solo queremos dejar algo que sirva. Mi teléfono está disponible las 24 horas para cualquier colega que necesite una guía o solución», concluyó.