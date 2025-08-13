Robo a la Agropetrolera Chajarí: nuevos allanamientos en Buenos Aires y millonario secuestro de dinero y armas

Fuentes policiales confirmaron que los operativos se llevaron a cabo en el partido de La Matanza, zona que estaba bajo la lupa de los investigadores desde las primeras etapas del caso. Una comisión de la Jefatura Departamental de Policía, en conjunto con efectivos bonaerenses, concretó cuatro allanamientos durante la noche de este martes.

Resultados de los operativos

Segun lo informado por la policia a 7Paginas, en los procedimientos se logró el secuestro de 113 mil dólares, 24 millones de pesos, un vehículo de alta gama, documentación de interés, varias armas de fuego y teléfonos celulares.

Situación de los detenidos

Por el momento, permanecen alojados en la comisaría de Chajarí cuatro personas con prisión preventiva: Franco Nahuel Cuenca y su madre, Liliana Ruiz —detenidos en Concordia—, junto a Alberto Martín Landín y Cristian Norberto Garnica, aprehendidos posteriormente en Buenos Aires.

Además, se informó que al menos dos personas más ya fueron identificadas como partícipes del asalto perpetrado el pasado 20 de julio en las oficinas de la empresa, aunque aún no se concretó su detención.

La causa sigue su curso y no se descartan nuevos allanamientos en los próximos días.

Redaccion de 7Paginas