Robó elementos de un vehículo en La Bianca y fue detenido en pleno zona céntrica de Concordia

Según se informó desde la Jefatura Departamental a 7Paginas, alrededor de las 11:00 horas personal de Comisaría Sexta fue alertado sobre un robo ocurrido en la intersección de calles Hipólito Yrigoyen y Santa Fe, donde un individuo habría forzado un vehículo Renault de la empresa de logística y sustraído distintos elementos del interior, para luego darse a la fuga.

Con los datos aportados por los testigos y las características del sospechoso, efectivos policiales iniciaron un rápido operativo de búsqueda que permitió interceptar al masculino en inmediaciones de calles Entre Ríos y Sargento Cabral, ya en la zona céntrica de la ciudad.

El sujeto fue reducido y aprehendido en el lugar, recuperándose cinco paquetes con la identificación de la empresa Andreani, los cuales habían sido sustraídos minutos antes. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados fueron secuestrados como prueba en la causa.