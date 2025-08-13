Robo en peluquería derivó en el hallazgo de un punto de venta de drogas en Concordia

El hecho se originó el pasado 7 de agosto, alrededor de las 9 de la mañana, cuando un comerciante denunció que, al abrir su peluquería y dejar la puerta entreabierta mientras realizaba la limpieza diaria, un hombre encapuchado ingresó al local y sustrajo su teléfono celular, huyendo inmediatamente.

A partir de las tareas investigativas llevadas adelante por personal de la Comisaría Segunda, se logró identificar un domicilio vinculado al hecho. Con orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías local, efectivos policiales irrumpieron en una vivienda ubicada sobre calle Saavedra.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que este operativo arrojó resultado positivo, ya que se secuestraron 11 envoltorios de cocaína y 6 envoltorios de marihuana, además de concretarse la aprehensión de dos hombres que residían en el lugar.

Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia, que continuará con la investigación para determinar el alcance de la actividad ilícita detectada.