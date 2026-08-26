Robo en zona de San Jaime: cuatro detenidos y vehículos secuestrados tras un megaoperativo realizado en Chajari y Federacion

Un importante operativo policial se desarrolló durante la tarde de este martes en Chajarí y Federación, en el marco de la investigación por el violento robo ocurrido semanas atrás en el establecimiento La Rosalía, ubicado en la zona de Tatutí, cerca de San Jaime de la Frontera.

El procedimiento incluyó diez allanamientos realizados de manera simultánea: siete en Federación y otros tres en Chajarí. Como resultado de los operativos, hasta el momento se confirmó la detención de cuatro personas, mientras que también fueron secuestrados dos vehículos que quedaron a disposición de la investigación.

En Chajarí, los procedimientos se concretaron en inmediaciones de las calles San Luis y Entre Ríos, en barrio San Clemente, en una finca ubicada en la zona de Las 14 y en otro domicilio del barrio Guarumba.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, dos de los detenidos serían oriundos de Chajarí y los otros dos de la vecina ciudad de Federación.

En Federación, uno de los allanamientos se realizó en una agencia de automóviles, además de distintos domicilios particulares.

La investigación por un violento asalto

Los procedimientos están directamente relacionados con el robo sufrido por Rubén Ponzoni, propietario del establecimiento La Rosalía, quien semanas atrás fue sorprendido por cuatro delincuentes que ingresaron a la finca.

Según la información aportada en aquella oportunidad, los asaltantes actuaron con armas de fuego, amenazaron a Ponzoni y a uno de sus empleados y posteriormente escaparon con una importante suma de dinero.

La banda habría utilizado al menos dos vehículos durante el hecho.

Uno de ellos fue encontrado posteriormente incendiado en un camino vecinal, mientras que los delincuentes habrían utilizado un segundo rodado para continuar la fuga luego de abandonar la camioneta.

La Policía habría encontrado importantes pistas

El despliegue realizado este martes es el resultado de una investigación que, desde los primeros momentos, habría logrado establecer una línea concreta sobre los posibles autores y su entorno.

Según trascendió, los investigadores lograron reunir distintos elementos que permitieron avanzar con las órdenes de allanamiento ejecutadas simultáneamente en ambas ciudades.

Los procedimientos permitieron secuestrar dos vehículos y detener a cuatro personas, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

La magnitud del operativo y la cantidad de domicilios allanados dan cuenta de la importancia que tuvo el trabajo investigativo desarrollado durante las últimas semanas para intentar esclarecer el violento asalto.

Este miércoles habrá una conferencia de prensa

Ante la trascendencia del procedimiento, el jefe departamental de Policía, comisario mayor Luis Cristian Valdez Puente, brindará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en la Comisaría de Chajarí.

Se espera que durante ese encuentro las autoridades policiales brinden mayores precisiones sobre los resultados de los diez allanamientos, las personas detenidas, los vehículos secuestrados y los elementos incorporados a la causa.

También podría conocerse si existen nuevas medidas judiciales previstas en el marco de una investigación que, hasta el momento, permitió avanzar sobre varios de los presuntos involucrados en el violento robo ocurrido en la zona rural cercana a San Jaime de la Frontera.

Con informacion de Chajari al Dia