Robo en zona de San Jame: el detenido en Feliciano permanece internado en Chajarí con custodia policial

Un hombre de 29 años, oriundo de Chajarí, fue detenido durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Feliciano, en el marco de la investigación por el robo ocurrido el pasado 12 de agosto en un establecimiento de la zona de Tatutí.

El detenido se encontraba prófugo y fue localizado alrededor de las 15 horas, cuando circulaba a bordo de un vehículo por la intersección de las calles Estados Unidos y Córdoba. Su presencia había sido advertida previamente mediante el sistema de videovigilancia de la Sección 911, lo que permitió orientar el trabajo de los efectivos policiales.

Al advertir la presencia de la Policía, el sospechoso emprendió la fuga en el automóvil y recorrió distintas calles de la ciudad. Finalmente, fue interceptado en la zona de Mendoza y Adelito Fernández, luego de que el vehículo derrapara.

Dijo haber ingerido cocaína

Durante el procedimiento, el hombre manifestó a los policías que habría ingerido varios envoltorios que, según sus dichos, contenían clorhidrato de cocaína.

Ante esta situación, fue trasladado inicialmente al hospital local para recibir atención médica y posteriormente derivado al Hospital Masvernat de Concordia, donde fue evaluado.

Luego de pasar por ese nosocomio, fue trasladado a Chajarí y quedó internado en el Hospital Santa Rosa, donde permanece actualmente con custodia policial.

Según se informó, el detenido se encuentra estable y bajo seguimiento médico, a la espera de la eliminación de lo que habría ingerido.

Secuestraron droga, un cartucho y un celular

Durante la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron un teléfono celular, un chip de telefonía, un envoltorio de nylon con 0,50 gramos de una sustancia que dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína y un cartucho de escopeta calibre 36.

El automóvil fue trasladado a la Jefatura Departamental Feliciano, donde quedó bajo resguardo y a disposición del juez de Garantías de Chajarí, Darío Mautone.

El hombre permanece internado con custodia policial debido a que se encontraba prófugo en la causa y, al momento de ser localizado, intentó escapar de los efectivos.

Ya son seis los detenidos

La detención se produjo en el marco del megaoperativo desplegado por la Policía a partir de la investigación por el robo en un establecimiento de Tatutí.

Durante la misma jornada también se presentó voluntariamente en una dependencia policial de Federación otra persona que se encontraba prófuga y que estaría vinculada con la investigación.

Con estas últimas actuaciones, son seis las personas detenidas en el marco de la causa que investiga el robo ocurrido el pasado 12 de agosto.

Con informacion de Chajari al Dia