Robo millonario a un abogado de Concordia: dos detenidos tras seis allanamientos, pero el dinero aún no aparece

El hecho, que fue dado a conocer por 7Paginas, ocurrió el pasado 7 de marzo de 2026 en una propiedad ubicada en el barrio privado La Lomada, en la zona de Villa Adela. Según se informó en su momento, delincuentes ingresaron a la vivienda aprovechando que no había moradores y se alzaron con más de 50 mil dólares y otros objetos de valor.

De acuerdo a lo informado por la policía a este medio, en la tarde de este jueves personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante seis procedimientos simultáneos en distintos domicilios ubicados en las inmediaciones de calles Las Orquídeas y General Medina, Rívoli, Sargento Cabral y Gualeguay, además de viviendas del barrio Las Tejas.

Las medidas judiciales se realizaron a partir de distintas tareas investigativas que permitieron avanzar sobre la posible participación de personas vinculadas a la seguridad privada del barrio y también de un grupo de albañiles que habrían tenido relación con el lugar.

Secuestro de armas, celulares y droga

Como resultado de los allanamientos, los efectivos procedieron al secuestro de diez teléfonos celulares, una pistola calibre .22, una carabina calibre .22, una escopeta tipo carabina, un revólver calibre .22 y 93 cartuchos del mismo calibre.

Además, se incautó dinero en efectivo por un total de 1.126.000 pesos, prendas de vestir consideradas de interés para la causa y envoltorios con estupefacientes, entre ellos cocaína y marihuana.

Ante el hallazgo de droga, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las tareas de campo correspondientes para el secuestro y análisis de las sustancias encontradas.

Dos detenidos y un identificado

Como resultado de los operativos quedaron dos personas detenidas, quienes fueron puestas a disposición del fiscal Mario Figueroa, que continúa con la investigación del caso.

Asimismo, un tercer hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Concordia para su correcta identificación.

Pese al avance en la causa y al secuestro de diversos elementos que serán analizados, las autoridades confirmaron que hasta el momento no fueron halladas ni las joyas ni los más de 50 mil dólares sustraídos durante el robo, por lo que la investigación continúa abierta para determinar el destino del botín y la posible participación de más personas en el hecho.

Redaccion de 7Paginas