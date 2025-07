Robo millonario en Chajarí: el jefe de Policía advirtió que algunos medios están entorpeciendo la investigación

Cabe recordar que el hecho ocurrió sobre avenida Dr. Casillas, en intersección con calle Nicaragua, y fue calificado como un “golpe comando” de carácter “profesional”. Los delincuentes ingresaron tras violentar una puerta y se llevaron dos cajas fuertes que contenían una suma estimada en 800 mil dólares, 50 millones de pesos, además de euros, reales y cheques.

En las últimas horas, distintos portales provinciales aseguraron que ya hay personas detenidas, que se recuperaron las cajas fuertes y que se incautaron vehículos utilizados en el asalto, como una Suran gris y un Bora. Incluso mencionaron allanamientos en Concordia y otros puntos de la región.

Sin embargo, consultado por 7Paginas y otros medios de la región que integran un grupo de WhatsApp, el jefe de la Policía Departamental, comisario mayor Héctor Riquelme, se mostró molesto por estas publicaciones que, según señaló, no son información oficial y “perjudican” el trabajo de los investigadores.

“Yo siempre he respetado el trabajo de la prensa, incluso armamos un grupo de WhatsApp para compartir información. Pero estas publicaciones no salieron de acá y no las avalamos. La investigación continúa, hay datos muy particulares y objetivos que aún no podemos revelar”, declaró Riquelme.

En esa línea, el jefe policial remarcó que “con esta información que se está brindando, cada uno es responsable de lo que publica, pero a nosotros nos perjudican”.

“Desde la Jefatura Departamental vamos a informar una vez que se consideren finalizados los procedimientos, si es que logramos hacerlos, porque con todo esto no sabemos. A quienes sepan entender, les pido disculpas del caso y también cautela. Este es un trabajo muy importante que aún no ha terminado”, concluyó.

Investigación en curso

Mientras tanto, la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos continúa trabajando en silencio y sin brindar detalles confirmados sobre los posibles avances. Las cámaras de seguridad de la zona fueron claves para reconstruir el ingreso y egreso de los delincuentes en dos vehículos pasadas las 3 de la madrugada del domingo.

Aunque algunas versiones aseguran la existencia de tres personas detenidas y el secuestro de las cajas fuertes con parte del dinero, desde la Policía prefieren no confirmar ni desmentir tales datos hasta que se terminen de ejecutar todos los procedimientos.

El robo a la Axion se convirtió en uno de los hechos delictivos más resonantes de los últimos tiempos en la región, no solo por el botín sino por la logística y ejecución del hecho. La expectativa ahora se centra en que la justicia y la fuerza de seguridad puedan avanzar en el esclarecimiento completo del caso sin interferencias externas.

