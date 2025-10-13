Robo millonario en Federación: cámaras de seguridad habrían identificado a dos conocidos delincuentes

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las cámaras de seguridad resultaron clave para avanzar en el esclarecimiento del caso, ya que habrían captado a dos personas con antecedentes delictivos en la ciudad, lo que permitió orientar las tareas del personal de la División Investigaciones y la Fiscalía local.

Si bien existe un fuerte blindaje informativo en torno al expediente, trascendió que los investigadores no descartan la participación de un familiar cercano de la víctima, quien habría actuado como entregador.

El subjefe de la Policía Departamental Federación, comisario inspector Eduardo Bertoli, confirmó brevemente que “se trata de un robo y no de un hurto”, evitando brindar mayores detalles para no entorpecer las diligencias judiciales.

Cabe recordar que durante el pasado sábado, se llevaron adelante allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde la policía secuestró prendas de vestir y otros elementos que coincidirían con los observados en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Uno de los sospechosos, de acuerdo con la información que trascendió, ya habría participado en un violento atraco ocurrido meses atrás en Federación, lo que vuelve a poner en foco la actuación de la Justicia y el control sobre reincidentes en delitos de gravedad.

Hasta el momento, no se logró recuperar la suma sustraída, aunque las autoridades confían en que las pruebas reunidas permitirán esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de los implicados en este robo que conmocionó a la tranquila ciudad termal.

7Paginas-Radio City