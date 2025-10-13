7PAGINAS

Lunes 13 de octubre de 2025
Robo millonario en Federación: cámaras de seguridad habrían identificado a dos conocidos delincuentes

El resonante robo que sufrió días atrás un empresario maderero de Federación continúa generando repercusión en la comunidad. Según se pudo, en este hecho que tuvo lugar en la vivienda de la víctima, habría sido cometido por dos delincuentes que se alzaron con una suma millonaria.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las cámaras de seguridad resultaron clave para avanzar en el esclarecimiento del caso, ya que habrían captado a dos personas con antecedentes delictivos en la ciudad, lo que permitió orientar las tareas del personal de la División Investigaciones y la Fiscalía local.

Si bien existe un fuerte blindaje informativo en torno al expediente, trascendió que los investigadores no descartan la participación de un familiar cercano de la víctima, quien habría actuado como entregador.

El subjefe de la Policía Departamental Federación, comisario inspector Eduardo Bertoli, confirmó brevemente que “se trata de un robo y no de un hurto”, evitando brindar mayores detalles para no entorpecer las diligencias judiciales.

Cabe recordar que durante el pasado sábado, se llevaron adelante allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde la policía secuestró prendas de vestir y otros elementos que coincidirían con los observados en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Uno de los sospechosos, de acuerdo con la información que trascendió, ya habría participado en un violento atraco ocurrido meses atrás en Federación, lo que vuelve a poner en foco la actuación de la Justicia y el control sobre reincidentes en delitos de gravedad.

Hasta el momento, no se logró recuperar la suma sustraída, aunque las autoridades confían en que las pruebas reunidas permitirán esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de los implicados en este robo que conmocionó a la tranquila ciudad termal.

7Paginas-Radio City

 