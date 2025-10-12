Robo millonario en Federación: las cámaras apuntan a un familiar del empresario como presunto entregador

Según datos no oficiales, la investigación se maneja con absoluto hermetismo, aunque se supo que el empresario habría concretado recientemente la venta de su aserradero en el área industrial, y que una parte del dinero obtenido fue guardada en su vivienda particular.

Días atrás, el empresario viajó a una localidad entrerriana, y al regresar se encontró con la desagradable sorpresa de que una importante suma de dinero había desaparecido. Inmediatamente radicó la denuncia, lo que dio inicio a una investigación que ya habría permitido identificar a los autores del hecho.

Fuentes cercanas a la causa señalaron que las cámaras de seguridad resultaron determinantes para el avance del caso. En las imágenes, se habría identificado a un familiar directo del empresario, que vive en la misma casa, actuando como entregador, permitiendo el ingreso a dos reconocidos delincuentes de Federación.

A partir de estas pruebas, este sábado se realizaron varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se secuestraron prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación. No obstante, hasta el momento el dinero sustraído no habría sido recuperado.

Otro dato relevante es que el familiar sospechado se ausentó del domicilio, pero habría sido localizado este sábado por la propia víctima, situación que, según trascendió, habría derivado en un episodio de violencia.

El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía de Federación, que trabaja junto al gabinete de investigaciones para esclarecer este hecho que, por las características y los vínculos involucrados, ha causado un fuerte impacto en la comunidad local.

7Paginas-radio City