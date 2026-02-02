Robó una importante suma de dólares en Concordia y fue detenido tras “darse la gran vida” en un complejo termal

Según pudo saber 7Paginas, un ciudadano de 31 años denunció que, durante su ausencia entre las 14:00 y las 18:30 horas, personas desconocidas ingresaron a su vivienda ubicada en calle Entre Ríos al 3000. Al regresar a su domicilio, constató que habían forzado una puerta trasera y que del interior de un mueble del dormitorio sustrajeron un sobre con aproximadamente 16.000 dólares, sin llevarse otros objetos de valor.

De inmediato se dio intervención a Policía Científica y a la División Investigaciones, que realizaron pericias en el lugar y un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. A partir del análisis de huellas y registros fílmicos, los investigadores lograron identificar a un masculino de 40 años, domiciliado en el barrio La Bianca, como presunto autor del hecho.

Avanzando con la investigación, los efectivos tomaron conocimiento de que en un complejo termal ubicado en avenida Rosch y Ruta 015, dos hombres y una mujer habían abonado el alquiler de una cabaña de alto valor utilizando dólares. Personal de Comisaría Quinta se hizo presente en el lugar y, tras analizar las cámaras de ingreso, reconoció al mismo sujeto de 40 años ya identificado en la causa.

Ante esta situación, se dispuso la custodia del complejo y se solicitó una orden de allanamiento, la cual arrojó resultado positivo. En el procedimiento se logró el secuestro de tickets de compras, dos teléfonos celulares nuevos marca Motorola modelo Moto E15 adquiridos ese mismo día, comprobantes de cambio de divisas por un total aproximado de 6.950 dólares, la suma de 21.000 pesos argentinos, calzado, gastos de ingreso al complejo termal y diversos comestibles.

Asimismo, se concretó la detención del masculino de 40 años, y se procedió a la correcta identificación de las dos personas que lo acompañaban. Desde la investigación se aclaró que la sumatoria del dinero secuestrado y el valor de los elementos incautados se correspondería con el monto total de lo sustraído en el robo.

En el operativo trabajaron jefes y personal de la División Investigaciones, Policía Científica y efectivos de las Comisarías Quinta y Sexta, continuando las actuaciones judiciales de rigor.