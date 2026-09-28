Robó una moto en San Salvador y terminó detenido cuando ingresaba a Concordia

Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Concordia cuando circulaba en una motocicleta que había sido sustraída en la ciudad de San Salvador.

El procedimiento, según se indicó a 7Paginas, fue realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que llevaba adelante un operativo preventivo en el ingreso sur de la ciudad, frente al Parque Industrial.

Los efectivos detuvieron la marcha de una Corven Energy 110 cc, que circulaba sin dominio colocado. Al solicitarle la documentación, el conductor no pudo acreditar la propiedad ni la legítima tenencia del rodado.

La moto había sido robada en San Salvador

Ante esta situación, los policías solicitaron colaboración a sus pares de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de San Salvador, quienes lograron establecer contacto con la titular registral de la motocicleta.

De esta manera, se pudo confirmar que el rodado había sido denunciado como sustraído en esa localidad y que el hombre detenido circulaba con la motocicleta hacia Concordia.

Informada de la situación, la fiscal interviniente, Dra. Camila Barhich, dispuso la aprehensión del conductor conforme a las disposiciones procesales vigentes.

Además, la Policía procedió al secuestro de la motocicleta, dos teléfonos celulares y un casco, elementos que quedaron a disposición de la autoridad judicial.

El detenido quedó sujeto a las actuaciones correspondientes, mientras la Justicia avanza para determinar las circunstancias en las que la motocicleta llegó desde San Salvador hasta Concordia.