Rodríguez Signes defendió la reforma previsional: «El desafío es garantizar un sistema sostenible»

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, en esta nota consignada a 7Paginas, respaldó el debate legislativo sobre la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial y afirmó que el principal desafío es garantizar un sistema jubilatorio sostenible en el tiempo.

En ese marco, confirmó que fue convocado para participar este miércoles de la reunión de comisión del Senado provincial, donde expondrá sobre distintos aspectos técnicos y jurídicos vinculados al proyecto de reforma.

«Me parece excelente que la Legislatura se convierta en un ámbito de debate de temas trascendentes para Entre Ríos. Estoy honrado de poder participar y aportar si tengo algo que aportar», expresó el funcionario.

La deuda de ANSES y el déficit de la Caja

Rodríguez Signes adelantó que uno de los ejes de su exposición estará relacionado con la demanda que mantiene la provincia contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por la deuda derivada del financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y por el incumplimiento de los pactos fiscales.

Al mismo tiempo, advirtió sobre la delicada situación financiera del organismo previsional entrerriano.

«La Caja tiene un déficit de 43.000 millones de pesos por mes. Es un déficit recurrente, que viene desde hace mucho tiempo y que tiende a profundizarse», sostuvo.

Un sistema que necesita reformas

El fiscal explicó que el actual régimen solidario de reparto depende de una adecuada relación entre trabajadores activos y jubilados para poder sostener el pago de las prestaciones.

«Hoy esa relación está muy por debajo de lo necesario y tiende a empeorar. Hay que afrontar la situación», afirmó.

En ese sentido, consideró que la emergencia previsional cuenta con fundamentos técnicos suficientes y aseguró que el proyecto fue elaborado siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, procurando respetar el marco constitucional vigente.

Debate sobre la reforma permanente

Rodríguez Signes remarcó que el foco principal no debe estar únicamente en la declaración de la emergencia, sino en la reforma estructural del sistema previsional.

«Hay que poner más énfasis en la parte del proyecto que establece la reforma permanente del sistema de aquí para adelante», expresó.

Finalmente, indicó que la discusión legislativa debería concentrarse en aspectos centrales como la edad jubilatoria, el mecanismo para calcular el haber inicial y el sistema de movilidad de las jubilaciones.

Según sostuvo, esos cambios permitirán construir un régimen previsional financieramente sustentable y garantizar el pago de las prestaciones tanto para los actuales jubilados como para las futuras generaciones de trabajadores entrerrianos.