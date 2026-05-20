Rogelio Frigerio avanzó con Nación en las gestiones por la compensación de la Caja de Jubilaciones entrerriana

Durante la audiencia, los funcionarios analizaron en detalle los resultados de las auditorías técnicas recientes. Este proceso de revisión conjunta representa un hito de gestión, dado que no se realizaba desde el año 2017, y resulta una condición indispensable para determinar fehacientemente los montos económicos que el Estado nacional le adeuda a Entre Ríos en concepto de compensación previsional.

Un paso clave para ordenar una deuda histórica

Tras el encuentro, el mandatario provincial ponderó los alcances del diálogo técnico y político, calificándolo como una instancia estratégica para las finanzas entrerrianas:

“Se trata de una instancia central para ordenar una deuda histórica con nuestra provincia. Es fundamental el trabajo conjunto con el gobierno nacional para lograr acuerdos que beneficien directamente a los entrerrianos y fortalezcan, de manera definitiva, la sostenibilidad de nuestro sistema previsional”, subrayó Frigerio.

Gestiones en Buenos Aires

Esta reunión forma parte de una serie de audiencias y gestiones que el jefe de Estado provincial viene sosteniendo ante diversos organismos e integrantes del gabinete nacional.

Desde el Ejecutivo entrerriano reiteraron que la premisa fundamental de estos encuentros es resguardar los intereses de la provincia y garantizar el flujo de los recursos coparticipables y previsionales que legítimamente le corresponden a Entre Ríos, elementos esenciales para optimizar la administración y el correcto funcionamiento del Estado de cara a los próximos meses.

Con información de prensa provincia

Redacción de 7Paginas