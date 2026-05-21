Rogelio Frigerio confirmó que la planta de agua potable de Concordia finalizará este año

En el marco de un profundo repaso de sus primeros meses de gestión al frente de la provincia, el gobernador Rogelio Frigerio brindó precisiones sobre el futuro de la infraestructura pública y dejó un anuncio largamente esperado por los vecinos de la región: la finalización de la planta de agua potable de Concordia está garantizada para este mismo año.

En diálogo con el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), el mandatario detalló que el proyecto forma parte de los acuerdos de gestión y financiamiento articulados de manera directa con el Gobierno Nacional, tras los encuentros mantenidos en Buenos Aires con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el coordinador de Obras Públicas.

«Hablamos básicamente de gestión. Hay obras muy importantes que tenemos que terminar y que se comprometieron a hacerlo: la Ruta 18, terminar con arreglos en la Ruta 12, una planta de tratamiento de efluentes en Villaguay y la planta de agua potable, muy importante en Concordia, que la vamos a terminar este año», ratificó el titular del Ejecutivo provincial.

Infraestructura, rutas y un «reloj de arena» que apura los resultados

Frigerio no ocultó su nivel de exigencia y se definió como un dirigente en permanente disconformidad frente a los desafíos que presenta la provincia tras décadas de abandono. «Falta mucho. No estoy conforme con nada», advirtió, puntualizando que a pesar de los avances en modernización, seguridad y reparación escolar, todavía resta intervenir en el 50% de las rutas y caminos productivos, así como en una porción similar de hospitales y escuelas públicas.

«Tengo un reloj de arena que me muestra el paso del tiempo y me apura en cumplir con los objetivos», graficó el gobernador, quien además subrayó el éxito de las nuevas licitaciones públicas de su gestión, donde la libre competencia (con un récord de hasta 14 oferentes en la compra de medicamentos) ha permitido desplomar los precios cartelizados del pasado para «hacer más obras con la misma plata».

Reforma previsional y Ley de Ética Pública

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el debate por la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, un sistema que calificó como «financieramente inviable» debido a que cuenta con menos de dos activos por cada pasivo, cuando la relación técnica saludable debería ser de cuatro a uno. No obstante, Frigerio llevó tranquilidad a la clase pasiva al ratificar que «no se va a cambiar nada de las actuales jubilaciones porque constituyen derechos adquiridos» y puso en valor el histórico consenso de más de dos meses de diálogo con los gremios estatales.

Como señal de austeridad y de cara a las demandas sociales, el gobernador confirmó dos fuertes avances legislativos previstos para las próximas semanas:

Aprobación de la Ley de Ética Pública: Una iniciativa que incluirá los mecanismos de Ficha Limpia y mayores exigencias de control patrimonial para funcionarios y magistrados.

Eliminación de pensiones vitalicias: Reivindicó la supresión de los beneficios previsionales de privilegio para los cargos de gobernador y vicegobernador entrantes: «Hay que empezar a dar gestos, no podemos permitir que los políticos usen al Estado de botín».

La lucha contra el narcotráfico y la relación con Milei

Al ser consultado por las críticas de la oposición y supuestas operaciones políticas que buscaron desgastar su figura y la del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, Frigerio fue tajante: «Néstor ha hecho de su vida una lucha contra los narcos y ha sido baleado por ellos. Lamentablemente algunos están transformando la política en un lodazal, pero nosotros ya realizamos las denuncias penales correspondientes». Asimismo, contrapuso estos ataques con el reciente despliegue masivo y simultáneo de más de 1.600 efectivos en el territorio provincial para combatir las bandas delictivas.

Respecto a su vínculo con el presidente de la Nación, Javier Milei, lo describió como una relación «necesaria y focalizada en la gestión». Evitó polemizar sobre el estilo confrontativo del jefe de Estado hacia los medios de comunicación, aunque concluyó con una definición de fuerte respaldo a la autenticidad del líder libertario: «Él tiene su estilo, la gente lo conocía tal cual. Si algo es el presidente Milei, es genuino; nadie se puede sorprender».

Con información de Analisis digital

Redaccion de 7Paginas