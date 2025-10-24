Rogelio Frigerio: “El domingo votemos violeta para consolidar el cambio”

Como en cada uno de los cierres de campaña, realizados en otros 3 puntos de la provincia, estuvo presente el gobernador Rogelio Frigerio. Los candidatos de la ALLA Entre Ríos se mostraron en el escenario vivando a la multitud: Romina Almeida, candidata a senadora y Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider y Wenceslao Gadea, candidatos a diputados nacionales. Por su parte, Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador nacional, estaba en Rosario, a pedido del presidente Milei; quien quiso que lo acompañara en el acto de cierre nacional, como hombre de confianza y representante de los entrerrianos.

Durante el acto, los oradores coincidieron en que el país atraviesa una etapa decisiva y que el voto del próximo domingo será clave para consolidar el proceso de transformación política, económica y cultural iniciado en diciembre pasado.

En un clima de unidad y fervor, el gobernador de Entre ríos, remarcó: “Qué lindo sentir este calor y este entusiasmo que es el que le tenemos que transmitir a todos y cada uno de los entrerrianos para que vayan a votar este domingo”, enfatizando en que “no es lo mismo ir o no ir a votar”. Luego, continuó: “Estamos acá los que queremos que al presidente y al Gobierno nacional le vaya bien; los que no especulamos; los que no nos fijamos en nuestros intereses, en los intereses de nuestra bandera partidaria, porque sabemos que primero y, sobre todo, está la Argentina. Nuestro norte es la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito. Les pido que este domingo agarren la boleta y marquen ‘la violeta’: son dos cruces, dos cruces que sirven para sostener un rumbo; son dos cruces que sirven para no volver atrás ¡Vamos Entre Ríos! ¡Vamos Argentina!”, finalizó.

Por su parte, Andrés Laumann, exhortó: “No podemos dejar que vuelvan los otros (por el peronismo kirchnerista) a decirnos cómo tenemos que vivir. Juntos, como ahora, demostremos que tenemos un mismo norte. No bajemos los brazos y ¡a triunfar!

En el acto, también hizo uso de la palabra Darío Schneider, quien celebro la “madurez política” de todas las fuerzas que conforman la Alianza: “Sigamos trabajando por un país mejor y una provincia próspera. Les agradezco esta madurez política que hemos tenido todos los que queremos lo mismo”. En tanto, Alicia Fregonese dijo: “En unos años recordaremos este tiempo como el tiempo en que los entrerrianos dijimos basta al populismo, basta a la impunidad y basta a la corrupción; nos pusimos de pie y mostramos de qué manera estamos hechos. Vamos a recordar estos días como el tiempo en que nosotros hicimos lo correcto”.

En la actividad del Club Olimpia, además de legisladores, intendentes, y autoridades del Gobierno provincial y de los estamentos municipales -que forman parte del espacio o respaldan activamente el proyecto de transformación liderado por Milei-, asistieron los jefes de campaña Roque Fleitas y Gustavo Hein, quienes trabajaron durante más de tres meses para que todo lo acontecido hasta aquí sea posible y, el domingo, las elecciones se desarrollen con total normalidad.