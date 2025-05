Rogelio Frigerio y el IOSPER: “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”

Denunció una “industria del juicio” presuntamente impulsada desde el interior del propio IOSPER, y advirtió que durante años la obra social fue utilizada como “un botín de guerra” por sectores sindicales. “No me van a amedrentar jamás”, afirmó con firmeza, y subrayó que “la salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”.

Frigerio sostuvo que el Gobierno provincial presentó en la Justicia documentación que daría cuenta de graves irregularidades administrativas y financieras, aunque aclaró que será el Ministerio Público Fiscal quien deberá avanzar en la investigación. “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”, señaló.

El gobernador también planteó la necesidad simbólica y política de cambiarle el nombre al IOSPER, recordando que la actual denominación fue impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse. “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”, expresó.

En otro pasaje de la entrevista, Frigerio admitió su frustración ante los altos sueldos que perciben funcionarios en otros Poderes del Estado, y ratificó su postura de que “nadie debería ganar más que el gobernador”. Además, se comprometió a fortalecer los controles internos del Estado para prevenir casos de corrupción, aunque reconoció que no puede garantizar su erradicación total.

Adelantó que le gustaría que el actual interventor de la obra social, Mariano Gallegos, se quede en la gestión para la etapa que viene una vez aprobada la nueva Ley, aunque también aclaró que todavía no habló del tema con él.

El mandatario también se refirió a la compleja situación financiera que atraviesa Entre Ríos, a su vínculo político con el presidente Javier Milei, y reclamó mayor acompañamiento del Gobierno nacional, especialmente en relación con los recursos de la Caja de Jubilaciones y el precio que se paga por la energía que genera el complejo hidroeléctrico Salto Grande.

-Su sueldo es 5.380.000 pesos por mes. El IOSPER le descuenta 161.431 pesos por mes, o sea, 3%. Pero, no tiene alta de afiliado. ¿Pensó en algún momento darse el alta de afiliado en el IOSPER?

-No. La verdad que prefiero… yo tengo una obra social de toda la vida y prefiero no generar más gastos y servicios de una obra social que tiene 300.000 afiliados. Pero, gustosamente el aporte lo hago. Ustedes saben que cuando uno tiene cierta edad, irse de la obra social es jorobado porque yo voy a volver al sector privado y no me van a aceptar otra vez después de los 55.

– ¿Va a volver al sector privado?

-Por supuesto, sí. Siempre que terminé una gestión de gobierno me fui o volví al sector privado, como corresponde.

-Bueno, pero puede aspirar a una reelección también.

-Claro… no lo sé, pero en algún momento voy a volver al sector privado. Sin duda, en algún momento, voy a volver al sector privado.

-Si pudiera volver algunas semanas atrás en el tiempo, ¿qué haría de distinto en este tema del IOSPER?

-No me lo había planteado. Seguramente siempre uno tiene la posibilidad de hacer mejor las cosas de las que las hace. Todo es perfectible. No tengo puntualmente algo, pero quizá aclarar un poco más las cosas que nunca sospeché que se iban a poner en duda. Estamos poniendo en el proyecto de ley, en el despacho de Comisión que salió hoy en el Senado, cosas elementales, pero que evidentemente toda esta acción que hubo de aquellos que no quieren perder los privilegios y los curros nos obligó a poner en blanco sobre negro cosas que ni siquiera estaban en la anterior ley: que no se va a tercerizar, que no se va a privatizar, que va a seguir siendo solidaria. Todas cosas obvias que no estaban en la anterior ley y por eso no las pusimos en ésta. Y simplemente para desterrar esas dudas que -de nuevo- impusieron desde la falacia y desde la mentira aquellos personajes que no quieren perder espacios de poder ni curros, los pusimos y ya está. Ahora no tienen más elementos para oponerse al proyecto de ley que quedarse con el poder de manejar una caja que no han sabido hacerlo en 20 años y nos han llevado a nuestra obra social de la provincia, del sector público de la provincia, a una situación límite. Podría haber sido más explícito, sí.

– ¿Se esperaban esta reacción? Porque da la sensación que no dimensionaron lo que iba a pasar.

-Sí, la reacción de desesperación que veo en algunos personajes por no perder los curros y el manejo del poder, sí, obviamente. Nosotros siempre que transformamos cosas que nos comprometimos a transformar en la provincia sabemos que no es gratis. Sabemos que estamos afectando intereses, corporaciones y sabemos que viene enseguida la mentira. Sabemos que vienen los escraches. Sabemos que vienen los paros… lo sabemos y estamos preparados para bancárnosla. Lo que no van a hacer con eso es amedrentarme, jamás, jamás.

– ¿Cómo y cuándo nace la idea de disolver al IOSPER y crear una nueva obra social? ¿No pensaron en solo modificar la ley y no hacer lugar a algo tan drástico?

-Me encontré con muchos dirigentes de la política y del sindicalismo que me decían que algo había que hacer con el IOSPER. La verdad que todos sabíamos que se curraba. Todos sabíamos que la gente estaba insatisfecha. Todos sabíamos que había una industria detrás de los amparos y que había connivencia dentro del IOSPER. La verdad que algo había que hacer. ¿Pero, por qué? ¿Por qué fueron contra los sindicatos? ¿Por qué cambiar el nombre? ¿Por qué? Acá hay una cultura -en esa dirigencia- de no tocar nada, de sostener el statu quo. Y nosotros vinimos a cambiar la realidad. Si yo tengo una obra social de los trabajadores del sector público que ha sido un botín de guerra y que ha sido corrompida en sus raíces, en sus bases, no la puedo dejar como estaba. ¡Quieren mantener el nombre de una obra social que además fue un nombre de la dictadura! Porque esto es de la época de Lanusse. No es que es una obra social que se creó en democracia, para aquellos que se llenan el pecho de los gobiernos populares, etcétera. Nosotros vamos a cambiar el nombre de una obra social que se forjó y se formó en una época de la dictadura y vamos a poner un nombre de una época de la democracia. De todos modos, no me parece el nombre lo más sustancial.

-Hoy al mediodía lo escuchamos en Oro Verde, cuando habló de que a partir de la intervención de alguna manera se desterraron el curro de los amparos. Nos parece que le están informando mal.

-No, no.

-Escúchenos…

-Esperen un segundo, esperen un segundo. No dije que se iba a desterrar de un día para otro. Pero, acá todavía estamos soportando amparos que vinieron del 2024, la gran mayoría, y por supuesto siguen entrando porque todavía tenemos connivencia interna de este negocio de los amparos que los impulsaban desde adentro de la obra social. Muchos funcionarios de la obra social le decían a la gente que vayan a (hacer) los amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla. Esto ocurrió y lo saben y me lo han dicho de adentro. Era algo que se sabía. No lo voy a corregir de un día para el otro. Pero, estamos peleando contra ellos. Hoy los amparos que tenemos tienen un retraso en el tiempo, no es que es automático el amparo. Hoy son los amparos que se forjaron en problemas del año pasado.

-Le vamos a contar porque no sabemos si se lo dijeron. Los amparos que se presentaron contra el IOSPER en la justicia en los que va la intervención, fueron 1.572.

-De nuevo…

Escúchenos, escúchenos…

-Son amparos que se presentan por hechos ocurridos en la anterioridad, no se hace en el momento. Le estoy explicando.

-A un promedio de 1.600.000 pesos por amparo, son 2.515.000 millones de pesos que tuvo que pagar la obra social.

-Les estoy explicando que son amparos de antes, de antes.

-Enero 195; febrero 346 amparos.

-Les estoy explicando… si quiere escucharme le digo: no son amparos que se generan en el momento, son hechos de anteriores.

-Los amparos tienen que resolverse en 24 horas.

-No es que se produce un hecho, hay un amparo y eso se cuantifica en el mes. Son amparos que vienen desarrollándose de problemas, de gente que no recibe lo que tiene que recibir, y van sucediéndose en el tiempo. No es online esto del amparo. No es así. Les informaron mal a ustedes. ¿Ustedes qué quieren defender?

-Nosotros estamos informando a la gente, porque nadie del gobierno ha dado siquiera una estadística.

-Están informando mal.

-Nosotros nos ocupamos…

-La estadística es correcta. Pero, se refiere a hechos ocurridos en el pasado que toman estado público en el amparo en esos meses. Es así.

-Nos parece que no. No se trasladan tanto en el tiempo.

-Y en ningún momento dije que se habían cortado los amparos. Los amparos siguen, insisto, porque todavía hay connivencia entre muchos funcionarios adentro del IOSPER con la industria del amparo.

-En este programa los denunciamos. Y nos costó el enojo del Colegio de la Abogacía, de la Justicia.

-Estamos de acuerdo.

-Un abogado de Concordia estuvo cobrando entre 8 y 10 millones de pesos por semana.

– Peleemos juntos contra eso, porque eso le saca las plantas a la gente.

-Nosotros nos hemos quedado más solos que Caruso Lombardi.

-Ahora que tienen un gobierno que pelea por lo mismo, ya no está más solo. Están conmigo. Peleemos juntos contra eso.

-Y en Paraná hay un abogado que viene cobrando tres millones de pesos por semana.

-Es una industria del juicio y de la corrupción que necesita dos actores. Necesita la desesperación de la gente, necesita la corrupción interna del IOSPER que estamos queriendo desterrar, y necesita la industria del juicio de los abogados. Nosotros queremos desterrar eso. Empezamos. No se hace de un día para el otro, pero lo vamos a conseguir. No tengo dudas. No voy a aflojar en esto.

– ¿Por qué esperaron que estuviera tan avanzada la intervención para presentar esta ley? ¿Por qué no lo hicieron desde el principio así había más tiempo para el debate?

-Yo creo que el tiempo para el debate fue suficiente. Hay semanas y semanas para debatir. Es una ley que no es tan larga.

-Son los tiempos legislativos.

-Peor, si se trabaja de lunes a viernes…

-Ese es el punto…

-Entonces estamos discutiendo otra cosa. Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas. Se puede leer, se puede debatir, se puede escuchar. Nosotros escuchamos y tradujimos en el espíritu de la ley, en la norma, un montón de aportes que hicieron legisladores de la oposición y sindicatos. Y en consecuencia llegamos a un texto que hoy se transformó en un dictamen de Comisión incorporando un montón de dudas que había, aclarándolas. Ahora lo único que está en discusión hoy, y yo lo he hablado con unos dirigentes de la oposición, es si esto lo sigue manejando la corporación y los sindicatos o lo maneja el Estado. La obra social de los afiliados, no de los sindicatos. La gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados, y eso también hay que aclararlo. La gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados.

-Sí, hay 64.000 jubilados, por ejemplo.

-Yo lo que digo es que los servicios públicos, la salud, la educación, la seguridad, la justicia no son responsabilidades delegables del Estado a las corporaciones. Se tiene que hacer cargo, en este caso el gobernador. Y yo me hago cargo de la salud. Me hago cargo. ¿Ustedes saben lo que me dijeron? Hoy mismo me lo dijeron dirigentes de la oposición: ¿Para qué te compras este problema? Déjalo donde estaba. No te compres este problema. ¿Cómo no te compras este problema? Es mi responsabilidad. Yo no puedo delegar mi responsabilidad en un sindicato. Yo no puedo mantener a la educación, a la energía como estaba, a la salud en mano de un sindicato. Los sindicatos no lo votan para eso. Lo votan para defender los derechos de los trabajadores. Al gobernador lo votan para gestionar los bienes y los servicios públicos. Está todo patas para arriba. Y eso es lo que estamos cambiando. Estamos poniendo orden donde había desorden. Y estamos poniendo gestión donde había desidia. Y había de alguna manera también falta de compromiso con la cosa pública.

– ¿Cuál es el rol de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en todo esto? Porque José Ángel Allende, yo creo que Allende se reunió más veces con usted que con el resto del mundo.

-Yo me reuní más veces con (Marcelo) Pagani (secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -AGMER) que con Allende. Acá hay dos sindicatos mayoritarios. El sindicato de UPCN, que es el sindicato mayoritario dentro de los empleados públicos de la provincia. Y el sindicato de AGMER, de los docentes, que claramente es el sector mayoritario dentro de los empleados públicos. Yo me junté significativamente más veces con AGMER que con UPCN. Muchas más veces. La misma AGMER y el mismo Pagani reconocieron que no tuvieron nunca un gobernador que se sentara tantas veces con ellos a discutir la política de la educación. Eso está… Vayan a preguntarle a Pagani. Hay registro de eso e imagino que no se va a desdecir de lo que dice.

-Porque usted le apunta la cabeza a Fernando Cañete (ex presidente del IOSPER antes de la intervención). No sé cuántas veces se reunió con él antes y después de su asunción.

-Me junté varias veces intentando que me diera información sobre la obra social que tenían bajo llave. Después descubrimos por qué no me querían dar información. Por los curros que había. Por la pésima gestión que había. Porque encontramos 42 mil millones de pesos de deuda. Porque encontramos 3 mil millones de pesos de déficit todos los meses. Por eso no me querían pasar la información. Y por eso tuvimos que intervenir.

-Pero, usted le apunta la cabeza a Cañete.

-No, yo le apunto la cabeza al directorio.

-Se olvida que uno de los hombres del directorio del IOSPER era Fabián Monzón de UPCN, que es la mano derecha de Allende.

-Está equivocado. Yo no hablo de Cañete.

-Y cobraba casi el mismo sueldo, 500 mil pesos menos cobraba.

-Yo nunca hablé de Cañete. Yo hablo del directorio, hablo de los sueldos astronómicos que cobraba el directorio, que nos costaban a todos 200 millones de pesos por mes. De eso hablo. No hablo de Cañete. Yo no personalizo nunca en la política. No me gusta eso. Yo hablo de ideas, hablo de problemas. Y hablo de soluciones a los problemas que me encuentro. Todos los días me sigo encontrando problemas heredados de gestiones anteriores. ¡Todos los días! Y, todos esos problemas yo los voy a enfrentar. No voy a mirar para otro lado. Cuando veo hechos de corrupción, los voy a enfrentar. Cuando veo desorden, los voy a ordenar. Cuando veo falta de gestión y desidia, voy a meter compromiso y gestión.

– ¿Y cómo negociaron con los senadores peronistas para conseguir el aval del dictamen de Comisión?

-Modificándolo, incorporándolo.

– ¿Solamente por ahí? Porque usted sabe que siempre se piden cosas para “el Departamento”, para “la ciudad”.

-Miren, nosotros gestionamos sin plata, así que la verdad que estamos haciendo maravillas.

-Pero capaz que les prometió algunas cosas.

-Ojalá, lamentablemente seguimos en un contexto de extrema falta de recursos. Y estamos gobernando como podemos, resolviendo problemas como podemos. No mirando para un costado. Asumiendo lo que nos ha tocado en este contexto tan difícil. Y convenciendo con hechos. Y, además, no creyéndonos los dueños de la verdad. Obviamente, el proyecto que nosotros mandamos a discutir era perfectible. Escuchamos los aportes y los hicimos. Y contestamos todas esas dudas que había, todas esas mentiras que pasaban por las redes, por la prensa. Una por una. Esto es una falacia, acá está la verdad. Esto es una mentira, acá está la verdad. Esto lo sabe la gente, lo vio en las redes, etcétera. Nosotros no dejamos nada sin contestar. Acá había una acción deliberada de aquellos que no quieren perder los curros. Y el poder de instalar mentiras. Y nosotros los desenmascaramos. Y por eso, estas medidas de fuerza que están tomando no tienen éxito porque la sociedad está cansada. Si la sociedad, los beneficiarios y los 300.000 afiliados hubieran tenido una obra social durante estas décadas donde se los hubiera tratado bien, donde se hubiera visto eficiencia y gestión, donde no se hubiera generado una deuda enorme, donde no se hubiera generado un déficit astronómico; esto no hubiera sido necesario. Donde no se hubiera llenado de plata los bolsillos propios a expensa de la gente; esto no hubiera sido necesario.

-Pero, hay muchos problemas de cobertura de medicamentos… desde la intervención se explicó que no es que hubo recortes, sino que hubo un cambio de sistema. ¿Justo ahora se tuvo que hacer ese cambio de sistema? Porque esos problemas generaron mucha tensión dado que un enfermo crónico no puede interrumpir la medicación y es lógico que la gente se desespere. Hubo aumentos de coseguro de entre el 200 y el 300 por ciento que aparece como una constante. ¿No se pensó en todo esto?

-Por supuesto que se pensó… y nunca supimos que íbamos a tener tanta resistencia interna. Evidentemente había “una generosidad” importante en el manejo de los recursos que había en el directorio. Nunca supusimos que íbamos a tener este boicot interno dentro del IOSPER y también -por supuesto- el boicot de muchos prestadores. Para que haya un curro, para que haya corrupción tiene que haber dos partes: los funcionarios y los privados. A ninguno de ellos les gustó lo que estamos haciendo. A ninguno (le gustó) que estamos poniendo transparencia, poniendo orden, pagando precios de mercado y no los precios dos o tres veces lo que salen de mercado. Obviamente, para que haya corrupción hacen falta dos. Y hoy estamos viviendo -no son todos- hoy estamos viviendo el boicot de muchos de los de adentro y también de varios de los de afuera que no les gusta este cambio y que van a seguir pataleando probablemente hasta que salga la ley y se den cuenta que acá no hay marcha atrás.

¿Por qué no ha hablado este tema del ministro de Salud de la Provincia, Daniel Blanzaco?

-Ustedes le preguntaron y no les contestó.

-No, lo hemos escuchado.

-Ustedes lo llamaron, lo invitaron al programa…

-Habla poco. Nos parece que es una palabra autorizada.

-Hay algunos ministros, pero yo no creo que, si ustedes lo llaman y lo invitan para hablar, se niegue a hacerlo, para nada. Llámelo, invítelo y va a ver que viene y habla.

-Usted puede dar fe que entre los nuevos proveedores y demás actores que vayan apareciendo no surgirá ningún socio negociado, incompatibilidades, pariente, gente de los dos lados del mostrador. ¿Puede asegura eso?

-Yo lo que le aseguro… los hechos de corrupción no se pueden asegurar. Uno tiene que romper las matrices de corrupción y tiene que incorporar en el Estado mecanismos institucionales para que la corrupción no sea estructural. Hechos de corrupción van a existir siempre. Uno no puede garantizar que la gente sea proba y que tenga los mismos valores que uno. Eso no se puede probar. Ahora, lo que sí le puedo garantizar es que primero va a haber mecanismos de transparencia y de control. Y después, si se descubre un hecho de corrupción, se va a ser implacable con quienes lo han formulado. Eso sí le puedo asegurar, sin duda.

-El IOSPER cubre las cirugías, pero no cubre a los anestesistas y el afiliado tiene que pagarlo aparte. ¿Esto va a seguir igual? ¿Cuándo considera que se puede revertir?

-Yo entiendo que hay preguntas que quizás se las debamos hacer a Gallego, o la puede responder (Mariano) Gallegos (interventor del IOSPER). Ustedes lo van a invitar, y seguramente le va a contestar todos esos detalles. Miren, yo estoy muy metido en la gestión, pero tampoco en el nivel de detalle que ustedes me preguntan.

-Si tienen solución para estas cosas, ¿por qué no comunican eso a los afiliados en lugar de pelear tanto con los gremios? ¿No les parece que sería una mejor estrategia?

-Es muy buena la pregunta. ¿Usted sabe que no nos dan la base de datos de los afiliados? ¿Ustedes pueden creer eso?

– Pero ¿quién no les da la base de datos de los afiliados?

-Internamente, o sea, tuvimos que pelear muchísimo para que nos.

-Pero, ustedes están al frente de la intervención hace cinco meses y medio.

-Sí, ojalá pudiéramos manejar todo. Acá hay una estructura que se autoprotege en muchos sentidos, que ha boicoteado la intervención completamente y que está peleando por mantenerse en el poder y mantener el manejo de las cajas. Eso es evidente y se nota y la gente lo sabe.

-Hoy la producción del programa buscó las denuncias que ustedes dicen que presentaron y la verdad es que denuncias penales del gobierno no hay. O sea, hay una elevación de documentación del Tribunal de Cuentas del Ministerio Público Fiscal por el tema prótesis.

-El gobierno no hace denuncias penales. El gobierno lo que hace es…

-Es lo que estamos diciendo. Pero, si quieren pueden hacer las denuncias. Vienen incendiándolo a Cañete desde el gobierno… pero nadie va a denunciarlo por enriquecimiento ilícito y eso lo puede hacer cualquier funcionario.

-Si alguien tiene una prueba de eso… Primero, yo no soy el Poder Judicial. Yo soy el Poder Ejecutivo. Intervengo la obra social porque, entre otras cosas, al mismo gobernador que solicitaba información se la negaban sistemáticamente durante casi un año. Entramos, descubrimos hechos anómalos, medicamentos que se pagaban hasta tres veces lo que valen, prótesis que se pagaban y no se entregaban. Hechos concretos que pueden estar generados en hechos de corrupción. Eso lo tiene que probar la Justicia, nosotros no somos la Justicia. Y yo no me arrogo un derecho que no tengo. Lo que nosotros estamos haciendo es presentarle a la Justicia, al Ministerio Público Fiscal, la información que recabamos en la intervención. Es el Ministerio Público Fiscal el que tiene que investigar si hubo delito o no hubo delito. Yo no soy la Justicia. Yo supongo y tengo elementos concretos para creer que hubo hechos de corrupción fragrantes en contra del erario público y por eso hice esa denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público Fiscal es el que tiene que determinar si esto es así, si fue sólo pésima gestión, incapacidad de gestión, si hubo un hecho de corrupción y quién es el responsable de ese hecho. No soy yo el que lo tiene que determinar. Esto es una República con división de Poderes.

– ¿Cómo será la representación del sector de los jubilados en una futura obra social?

-En el último proyecto que terminó con dictamen con despacho de Comisión en el Senado hay un directorio de cuatro personas: dos del Ejecutivo y dos que ponen los sindicatos y un Consejo Consultivo donde están todos los sindicatos representados y eso es lo que salió en el despacho de hoy.

– ¿Por qué no hay mención punitiva para las corporaciones prestatarias que incumplan con los convenios, por ejemplo? ¿No se pensó para lo que viene?

-No hace falta una ley para eso. Hace falta presentarlo en la Justicia.

-Estamos hablando a futuro, en una nueva estructura.

-Sí, se puede pensar. No soy un especialista en eso, pero se puede pensar.

-Usted ha cuestionado muy duramente a la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier).

-Nosotros hicimos una denuncia -precisamente- por entender que podía haber una comisión de delito en la prestación de prótesis. Porque -como dije- había mil entrerrianos esperando prótesis con cirugía muchas veces que implicaban un riesgo para la salud y había un solo proveedor de prótesis que no las entregaba.

-Pero, Apocier son cinco empresas.

-Eso lo va a determinar la Justicia. En el fondo había un solo proveedor de prótesis, un solo proveedor que establecía precios y que decidía en connivencia probablemente con el directorio anterior del IOSPER cuándo se entregaban esas prótesis y cuándo no. Y hacía una diferencia, por supuesto, porque habían recibido la plata, se habían pagados las prótesis y durante mucho tiempo no se entregaban. Eso es lo que está denunciado en el Ministerio Público Fiscal y va a ser la Justicia la que determine si hubo un delito o efectivamente no.

– ¿Puede ser que ahora hay un nuevo convenio que es en dólares con este sector?

-Usted me está preguntando si hay un convenio en dólares con este sector. Pregúnteselo a los que están llevando adelante esto. No tengo ese nivel de detalle. Yo soy el gobernador. Pregúnteme cosas vinculadas a la política, a la orientación, a lo que queremos hacer. Los detalles, pregúnteselos a los encargados.

El panorama político electoral

-Lo corremos de esto específicamente. El triunfo de Javier Milei, la opinión de muchos hombres de Juntos por el Cambio, ¿lo van arrinconando a un acuerdo sí o sí con el presidente para las próximas elecciones?

-A mí no me arrincona nadie. No pasa por ahí. Yo creo -y lo he dicho siempre, quizás también lo he dicho en este programa-, que aquellos que no queremos que vuelvan nunca más a gobernar el populismo, la demagogia, la corrupción, no tenemos que dividir el voto. Es una apreciación personal. Todavía no he tenido conversaciones con ningún agente de otros espacios.

– ¿Hace cuánto tiempo que no habla con Milei?

-Bastante.

– ¿Qué sería bastante?

-No sé, varios meses.

-Teníamos entendido que había una comunicación más fluida. Y eso le ha determinado, porque está claro que hay serios problemas económicos y financieros en todos los Estados provinciales, justamente por esta actitud de Milei.

-Estamos con una gran preocupación y nos hemos juntado varias veces para analizar la situación y ver qué podemos -entre todos- plantear como una solución a este tema que nos agobia no solo a los gobernadores, sino a los intendentes también. Estamos pasando un momento muy duro, muy difícil. La recaudación no se ha recuperado.

-Tenemos entendido que fue difícil la última recaudación.

-Las provincias estamos en la misma, no importa el color político que tengan. Por supuesto hay provincias que están mejor que otras. Nosotros estamos entre las peores. ¿Por qué? Porque hay otras provincias que en otras épocas ahorraron y tienen dos o tres masas salariales ahorradas. Córdoba, Santa Fe, incluso Corrientes. Y hay provincias que se endeudaron y tienen deudas abultadas, como la nuestra, que tiene una deuda enorme. No sabemos en qué se gastó, pero tenemos una deuda enorme. Y hay otras provincias que no tienen un peso de deuda. Entonces, claramente, a pesar de que estamos todas las provincias mal, hay algunas -como la nuestra, como Chaco, por ejemplo- están bastante peor que el resto. Pero,, todas las provincias están con una enorme preocupación.

– ¿Hay algún guiño de alguien, por ejemplo, del jefe de Gabinete?

-Todavía no. Y eso nos preocupa mucho. Y nos estamos juntando con bastante asiduidad y hablando entre nosotros para ver qué podemos plantear de solución a esto. También entendemos que el Gobierno Nacional necesita sostener el equilibrio de las cuentas públicas, que es el pilar de la estabilidad macroeconómica. Lo entendemos, eso nos hace bien a todos los argentinos. Pero, claramente también nosotros tenemos que defender la nuestra. Yo lo he hecho por primera vez en la historia de la provincia, incluso ante la Justicia; donde estoy pidiendo ahora una audiencia de conciliación entre la provincia y el Gobierno Nacional por dos cuestiones concretas que nosotros entendemos son de enorme injusticia: porque no nos financian una parte del déficit de la Caja de Jubilación y no nos dan un precio por la energía de Salto Grande, por lo menos similar al que le dan a Yacyretá. Estos son hechos que vienen ocurriendo en la provincia desde hace muchísimos años y recién nuestro gobierno fue el primero que accionó e hizo un planteo ante la Corte Suprema de Justicia. Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, nuestras provincias hermanas de la Región Centro, lo hicieron siempre y hoy cuentan con cientos de millones de dólares producto de esos juicios que fueron ganando. Claro, lo empezaron a hacer hace 10 años. Nosotros siempre miramos para otro lado y hoy con envidia veo cómo ellos están pudiendo atravesar esta crisis sin precedentes con herramientas con las que nosotros no contamos, lamentablemente.

– ¿El Gobierno Nacional les dijo que a fin del año pasado o en tal fecha le iba a ingresar tantos fondos y eso no ingresó?

-No, ellos sí dijeron cuando mejore la situación vamos a empezar, para este año, vamos a empezar a tener una política menos restrictiva. Hasta ahora no ocurrió y eso también es parte de la preocupación que tenemos todos los gobernadores. Algunos más que otros. Nosotros, dentro de los que estamos peor, por lo que hemos encontrado en la provincia… porque no había un peso de ahorro y había una deuda abultada.

-Usted viene insistiendo desde el 11 de diciembre de que en esta provincia nadie iba a ganar más que usted. Nos hemos encontrado con situaciones preocupantes en esa materia, con funcionarios de entes autárquicos, legisladores…

-Me frustra mucho eso.

-Los senadores están en 10.870.000 pesos y los diputados en 10.400.000 pesos.

-Me frustra muchísimo.

-Y usted cobra 5.380.000 pesos.

-Me frustra muchísimo. Creo que era un buen gesto, digamos, que nadie gane más que el Gobernador. Me parece que -además- era un límite que nos permitía hacer un ahorro. La verdad que yo los invito a todos, en todos los lugares donde yo tengo potestad de obligar a que esto ocurra, ocurre. En todos los lugares. Donde no lo puedo hacer porque son otros Poderes de la República, o porque son entes autárquicos, o porque se rigen por otras leyes, o porque me esgrimen que nadie puede ganar menos de lo que ganaba antes, y un montón de cosas, lamentablemente -y me frustra decirlo- no lo pude conseguir. Pero, en todos los lugares donde yo tengo la posibilidad de obligar a que esto sea de esa manera, ocurre. Nadie gana más que yo. En otros lugares, aprovecho su programa para pedirles a todos aggionarse a esta política, porque la verdad que estamos muy mal desde el punto de vista fiscal… No pierdo la esperanza.

-Los ocho funcionarios que llegaron con Gallegos a la intervención del IOSPER, después de la intervención que vence el 10 de junio, ¿se quedan? A propósito: ¿Gallegos se queda para la nueva etapa?

-Bueno, yo espero que sí.

– ¿Usted quisiera que se quede?

-Todavía no hablé. Sí, sí, yo creo que ha hecho una excelente gestión. Todavía no hablamos con él. Quiero que salga la ley y lo vamos a conversar.

­¿Y los ocho funcionarios que vienen desde Buenos Aires?

-La verdad que son detalles que no conozco, que no tengo por qué manejar. Pero lo que sí manejo yo es la decisión que le impuse a la intervención de que el costo de la intervención no tenía que ser más del 10% del costo del directorio anterior y eso sí lo cumplieron.

