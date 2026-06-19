Rogelio Frigerio y Marcelo López analizaron la reforma previsional y el escenario electoral de la provincia

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves al diputado provincial Marcelo López para abordar el proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura entrerriana. Durante el encuentro, ambos dirigentes intercambiaron posturas sobre el texto legislativo, con especial foco en las restricciones financieras que impone el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Asimismo, evaluaron el impacto de las modificaciones en las cuentas públicas de la provincia y de los municipios, así como la preservación de los derechos previsionales y los requisitos de retiro para los trabajadores del sector público.

La reunión también fue un espacio propicio para trazar los objetivos de la gestión provincial y examinar de cerca la realidad política de Concordia. En este marco, el mandatario entrerriano compartió su visión sobre el escenario político actual y las proyecciones de cara al proceso electoral que se avecina. Al finalizar la jornada, López valoró la “apertura del titular del Ejecutivo para escuchar propuestas que permitan optimizar diferentes aspectos de la administración de Gobierno”.