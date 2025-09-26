Rogelio Zanandrea: “Hoy todos los proyectos privados que estamos recibiendo hablan del aeropuerto de Concordia”

En dialogo con un cronista de 7Paginas el jefe comunal de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, expresó que se trata de una infraestructura muy esperada: “Este aeropuerto no es solo de Concordia, es de todos los entrerrianos, pero especialmente de la región de Salto Grande. Son puntos de conectividad muy importantes que tenemos que saber aprovechar, tanto para la producción como para el turismo. Ya no tendremos que viajar a Buenos Aires para tomar un vuelo, ahora podemos hacerlo desde aquí”.

Zanandrea también remarcó que la llegada de esta obra está generando expectativas en el sector privado: “Hoy todos los proyectos privados que estamos recibiendo en Santa Ana hablan del aeropuerto. Hemos dado un gran paso con la perforación termal para romper la estacionalidad del verano y atraer turismo todo el año, y para eso necesitamos conectividad. Los emprendimientos privados más ambiciosos ya contemplan la operatividad de este aeropuerto”.

En tanto, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesán, valoró la recuperación del histórico aeropuerto Pierre Estégui con una infraestructura moderna e internacional: “Es una alegría enorme estar en este momento. Hoy tenemos un aeropuerto nuevo, espectacular, con capacidad de crecimiento a futuro. Esto beneficia al turismo, al comercio y al transporte de personas que necesitan viajar a Buenos Aires y volver en el día. Será de gran utilidad para toda la región”.

Finalmente, Borghesán subrayó que se trata de una oportunidad única: “El aeropuerto abre las puertas a un turismo distinto al que teníamos hasta ahora. Tenemos que aprovecharlo en toda la región, porque se convertirá en una herramienta fundamental para potenciar el desarrollo”.

Sin lugar a dudas que esta obra coloca a Concordia nuevamente en el mapa aéreo nacional y abre un nuevo horizonte para el crecimiento de la región de Salto Grande.

Redacción de 7Paginas