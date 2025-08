Roh apuntó contra Schönborn: “Fue expulsado por los trabajadores y no juntó ni los avales necesarios”

“La lista Violeta no cumplió con los requisitos del Estatuto. No alcanzaron el mínimo del 3% de avales del padrón y además estaba encabezada por una persona que fue expulsada por una asamblea de trabajadores. No puede ser candidato”, afirmó Roh.

Desprolijidades e impugnación definitiva

El dirigente explicó que el plazo para presentar listas venció el pasado 22 de julio a las 24 horas, y que la Junta Electoral de la seccional tuvo 48 horas para oficializar las candidaturas. Mientras la Lista Celeste fue aprobada sin objeciones, la Lista Violeta fue rechazada por múltiples irregularidades: “No cumplieron con los avales, presentaron candidatos con aportes sindicales impagos y hasta personas que ya no forman parte del sindicato”, aseguró.

Ante la negativa local, los impulsores de la Lista Violeta recurrieron a la Junta Central en Buenos Aires, que ratificó el rechazo. “Con eso se da por terminado el tema. No hay otra instancia. La lista quedó fuera de competencia”, subrayó.

Julio Roh también criticó la campaña de desinformación impulsada por Schönborn en redes sociales. “Dijeron que hacía 40 años que no hay elecciones en el sindicato. Es falso. Lo que ocurre es que hace 40 años la Lista Celeste no pierde a nivel nacional. Y en Concordia, hace 12 años que no pierde, lo cual es muy distinto”, aclaró.

Una sede en conflicto: la intervención de Federación

Consultado por el conflicto institucional que derivó en la intervención de la sede de UTHGRA en Federación, Roh recordó que Schönborn se atrincheró por más de dos días en el local sindical tras ser notificado de una sanción. “Quiso resistir una suspensión escondiéndose en la sede, por eso tomamos la decisión de intervenir. Desde ese momento reorganizamos todo con María San Pietro al frente, y se recuperó el funcionamiento del centro médico”, relató.

Según Roh, en ese momento se publicitaban 16 médicos en la sede, pero solo trabajaban cuatro. “Hoy tenemos 12 médicos reales atendiendo a diario”, destacó.

Además, adelantó que tras la fiesta del Día del Gastronómico que se realizará el 11 de agosto en Federación, se presentará formalmente un nuevo grupo de trabajadores que tomará el mando de la sede. “Los nombres aún no se hacen públicos por cuestiones legales, primero deben ser notificados sus lugares de trabajo. Luego ellos caminarán Federación y hablarán con sus compañeros”, explicó.

Celebraciones por el Día del Trabajador Gastronómico

Roh también habló sobre los festejos por el Día del Trabajador Gastronómico. “Hoy (por ayer lunes) comenzamos con una cena en Concordia para más de 310 personas, y el lunes seguimos en Federación, donde esperamos otro salón lleno. A pesar del difícil contexto económico, los trabajadores están respondiendo con entusiasmo”, afirmó.

La celebración continuará en las próximas semanas en Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay, con espectáculos, sorteos y actividades para los hijos de los afiliados durante todo el mes de agosto, en el marco del Mes de la Niñez. “Es un gran esfuerzo, pero el sindicato hace lo posible para que ningún trabajador se quede sin festejar su día”, concluyó Roh.

Redaccion de 7Paginas