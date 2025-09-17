7PAGINAS

Martes 16 de septiembre de 2025
“Roja, una breve mascarada”: el Grupo El Histrión se presenta en Pueblo Viejo

El próximo domingo 21 de septiembre a las 20 horas, la sala teatral de Pueblo Viejo (Alem 230, Concordia) será escenario de la obra “Roja, una breve mascarada”, interpretada por el Grupo El Histrión de Concordia.
La propuesta, que obtuvo el 2° lugar en orden de mérito en la Fiesta Provincial de Teatro Paraná 2024, llega con importantes reconocimientos:

Mención especial en Diseño Sonoro: Eduardo Fernández.

Mención especial en Actuación: Hernán Reyero.

Mención especial en Dirección: Guillermina Fernández.

Una obra sobre el fracaso y la humanidad

La pieza teatral se sumerge en el universo del clown, abordando con humor y sensibilidad la vulnerabilidad humana y la experiencia del fracaso como motor creativo.

“Esta obra muestra abiertamente mi fracaso. Muestra mi humanidad, mi vulnerabilidad, mi condición de perdedor. Yo necesito del fracaso porque es ahí donde encuentro mis debilidades esenciales… te las muestro, me burlo de ellas y te hago reír”, expresa la sinopsis.

Entre lo visual y lo sonoro, la puesta propone una experiencia sensitiva donde se respira la esencia del clown y lo metafórico de un hecho artístico que se vuelve autobiográfico.

Ficha técnica

Interpretación actoral: Hernán Reyero (@hernan_reyero)

Interpretación musical: Eduardo Fernández (@feduardo939)

Dirección: Guillermina Fernández (@guille.minafz)

Producción general: Compañía de Teatro El Histrión (@elhistrion)

Género: Comedia dramática

La función promete una noche cargada de humor, reflexión y sensibilidad, con el sello de una de las compañías locales más destacadas del circuito teatral entrerriano.

