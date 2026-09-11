Romero: “Entre Ríos recuperó capacidades esenciales para combatir el delito y proteger a sus policías”

La diputada provincial María Elena Romero destacó las inversiones realizadas por el Gobierno de Entre Ríos para fortalecer la capacidad operativa de la Policía provincial y mejorar las condiciones de trabajo de los agentes.

“La seguridad se mejora con decisión, presencia en el territorio y herramientas concretas. Después de muchos años de postergaciones, la provincia está recuperando capacidades esenciales para prevenir el delito, investigar y proteger a quienes todos los días nos cuidan”, afirmó la legisladora.

Como ejemplo de esta política, Romero mencionó la puesta en funcionamiento en San José de Feliciano del Centro Unificado de Emergencias, donde funciona la prueba piloto del sistema 911, inaugurado en diciembre pasado por el gobernador Rogelio Frigerio.

La diputada también vinculó el fortalecimiento de las capacidades policiales con resultados en la lucha contra el narcotráfico. En junio, un operativo desarrollado en el departamento Feliciano permitió secuestrar 260,87 kilos de cocaína, distribuidos en 250 paquetes. El procedimiento fue considerado uno de los mayores golpes al narcotráfico registrados en Entre Ríos y uno de los decomisos terrestres de drogas más importantes de la historia provincial.

Más equipamiento para la Policía

Romero señaló que los datos sobre las incorporaciones fueron informados oficialmente por el Gobierno provincial en respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por el director de la revista ANÁLISIS y Análisis Digital, Daniel Enz.

Entre las principales adquisiciones mencionó la incorporación de 1.300 chalecos antibalas, de los cuales 260 cuentan, por primera vez, con un diseño anatómico específico para mujeres policías, buscando mayor flexibilidad y menor peso sin modificar las condiciones de protección balística.

Además, los grupos especiales de toda la provincia fueron equipados por primera vez con cascos y escudos balísticos, elementos que, según indicó la legisladora, anteriormente no ofrecían protección frente a armas de fuego.

“Durante demasiado tiempo hubo agentes que debieron afrontar situaciones de enorme riesgo sin el equipamiento adecuado. Esta gestión tomó la decisión de empezar a saldar esa deuda y darles mejores condiciones para cumplir su tarea”, sostuvo Romero.

Renovación de móviles y nuevas tecnologías

La renovación también alcanzó a la movilidad policial. Durante 2025 se incorporaron 48 camionetas Nissan Frontier 4×2, distribuidas en diferentes puntos de la provincia.

A estas unidades se sumaron camionetas 4×4, motocicletas, bicicletas y otros vehículos adquiridos desde 2024 para distintas funciones de la fuerza. Durante 2026 también se incorporaron cinco minibuses Mercedes-Benz Sprinter.

Uno de los aspectos destacados por Romero fue la incorporación de tecnología destinada a la prevención y la investigación criminal.

En ese marco, la Policía entrerriana cuenta con drones equipados con visión nocturna y sensores térmicos, utilizados para patrullajes sobre grandes extensiones, monitoreo de operativos y tareas de búsqueda y rescate.

También se incorporó un sistema UFED de informática forense, que permite extraer y analizar información contenida en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

La legisladora explicó que anteriormente estos equipos debían ser enviados al Ministerio de Seguridad de la Nación, en Buenos Aires, para realizar ese tipo de análisis, lo que podía generar demoras en las investigaciones.

“Disponer de esta tecnología en la provincia permite ganar un tiempo decisivo y mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos cada vez más complejos. Hoy la Policía entrerriana tiene herramientas de investigación que antes no tenía”, afirmó.

La fuerza incorporó además armas cortas y lanzadoras Byrna de letalidad reducida, destinadas a grupos especiales, junto con subfusiles semiautomáticos para personal especialmente capacitado.

Más cámaras y controles

El fortalecimiento de la seguridad también incluyó una ampliación de los sistemas de videovigilancia.

Según los datos citados por Romero, la red administrada por la División 911 de Paraná cuenta actualmente con 346 cámaras instaladas y en funcionamiento: 306 en Paraná, 11 en San Benito, 13 en Oro Verde y 16 en Colonia Avellaneda.

El sistema incorpora cámaras fijas, domos, reconocimiento facial y lectura automática de patentes.

Desde 2025 también fueron instalados siete tótems de seguridad, que permiten establecer comunicación directa con el Centro de Monitoreo ante una emergencia.

En paralelo, se reforzó la presencia policial en las calles mediante la reasignación a comisarías de agentes que cumplían tareas administrativas y se incrementaron los controles en los accesos a Entre Ríos.

Romero recordó además la inauguración, en 2025, del puesto Paso Tuna, en San Jaime de la Frontera, un punto fijo ubicado sobre la conexión con Corrientes y destinado a fortalecer la seguridad vial y la prevención del narcotráfico.

“Sabemos que queda mucho por hacer y que la seguridad exige un trabajo permanente. Pero también es importante mostrar que hay una decisión concreta de invertir, modernizar la Policía y recuperar la presencia del Estado en todo el territorio”, concluyó la diputada.

Y agregó: “Cada chaleco, cada móvil, cada cámara y cada agente que vuelve a la calle representan más capacidad para cuidar a los entrerrianos”.