Roncaglia: “el cuerpo esta desmembrado, pero podría ser reconocido por los tatuajes”

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó a un cronista de 7Paginas que “el cuerpo no tiene la cabeza ni los brazos, pero podría ser reconocido por los tatuajes”, y que todo indica que se trataría del remisero desaparecido, quien había sido visto por última vez en Concordia junto al uruguayo Pablo Daniel Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio ocurrido en Córdoba.

“Es un hallazgo muy macabro”

Durante su testimonio en el lugar del hallazgo, Roncaglia relató detalles del operativo y de las circunstancias en que se encontró partes del cuerpo dentro de una bolsa, “Sí, hay grandes posibilidades de que sea Martín, por el contexto, como decía la fiscal recién. Este es un camino vecinal que une Estación Yeruá con General Campos, dentro del radio donde esta persona fue detectada circulando por más de tres horas, como desorientando un seguimiento. Pero ahora tenemos una respuesta, porque se encontró esta persona desmembrada, le faltan la cabeza y las extremidades. Muy macabro todo, ¿no?”, describió el ministro.

El funcionario señaló además que el hallazgo es resultado del trabajo coordinado entre la Policía de Entre Ríos, la Justicia local y la Policía de Córdoba, que aportó información clave para el avance de la investigación.

Identificación y análisis

Roncaglia explicó que, ante el estado del cuerpo, la identificación inicial podría realizarse por los tatuajes, y en caso de no poder confirmarse visualmente, se procederá al análisis de ADN.

“Si no aparecen las extremidades, no hay huellas dactilares, por eso la identificación será mediante ADN, lo que llevará un tiempo. Pero creemos, por el contexto, que lamentablemente se trata del conductor de Uber desaparecido desde el día miércoles”, sostuvo.

El vínculo con el sospechoso del doble femicidio

El ministro también brindó detalles del trabajo conjunto que permitió detener en Córdoba a Pablo Daniel Laurta, sospechoso tanto del doble femicidio en esa provincia como de la desaparición de Palacios.

“Ayer se logró ubicar el hotel donde estaba alojado con su hijo. Fue detenido con un arma cargada, 3.400 dólares, documentos y pertenencias de Palacios. También se secuestraron otros elementos relacionados con el caso”, indicó Roncaglia.

Además, se confirmó que Laurta había cruzado ilegalmente el río Uruguay en una piragua, después de dejar su vehículo en una cabaña cercana a Salto (R.O.U.).

“Era un plan criminal. Cruzó el río de forma ilegal desde el lado argentino hacia Uruguay. Afortunadamente, se actuó rápido y se puso a resguardo al menor que lo acompañaba”, agregó el ministro.

Un operativo sin descanso

Roncaglia destacó el esfuerzo de la Policía de Concordia, que trabajó sin interrupciones desde el momento de la denuncia, “Desde el 9 de octubre fue permanente la búsqueda. Hoy tenemos esta respuesta, aunque dolorosa. Vine a reconocer el trabajo intenso de la policía, que en todo momento coordinó con Córdoba y con la Justicia para llegar hasta aquí.”

Las pericias continuarán durante las próximas horas en la zona del hallazgo, mientras la familia de Palacios aguarda poder reconocer el cuerpo. La causa sigue bajo la órbita de la Fiscalía de Concordia, que ordenó una serie de estudios complementarios para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

El hallazgo en Colonia Yeruá marca un punto crucial en una investigación que mantiene en vilo a toda la región, combinando el horror del crimen con el trabajo incansable de las fuerzas de seguridad en busca de respuestas.

Reducción de 7Paginas