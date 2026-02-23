Roncaglia reveló el presunto plan narco para asesinarlo: “Habían contratado sicarios uruguayos”

La causa, caratulada como “amenazas y plan de atentado”, se tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychu y es impulsada por el juez Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo.

Testimonios desde la cárcel

Según explicó Roncaglia en declaraciones radiales, la información surgió a partir de los testimonios de tres internos alojados en la Unidad Penal 9. Entre ellos se encuentra Gustavo “Tavi” Celis, quien habría solicitado audiencia y declarado sin reserva de identidad.

“Dieron la cara, contaron lo que se estaba planificando dentro de la Unidad 9”, señaló el ministro, quien vinculó la amenaza con el endurecimiento de la política provincial contra el narcotráfico desde 2024.

El presunto plan

De acuerdo a los testimonios, el autor intelectual sería Airaldi, detenido y próximo a enfrentar un nuevo juicio oral. El objetivo habría sido vengarse del juez Ríos y del fiscal Candioti, quienes actuaron en causas que lo comprometen.

El esquema contemplaba la contratación de sicarios uruguayos para concretar los crímenes en Punta del Este. Según relató Roncaglia, se hablaba de un pago cercano a los 40 mil dólares y de que ejecutar los atentados en Uruguay resultaba “más barato”.

Si bien no existiría hasta el momento una identificación concreta de los supuestos sicarios, el ministro aseguró que hay indicios de contactos en el país vecino y de un anticipo de dinero.

“Habían hecho inteligencia sobre mí”

Roncaglia también figuraba entre los objetivos. Según su relato, los internos habrían detallado movimientos personales del funcionario, incluyendo un viaje reciente en moto a una quinta ubicada a unos diez kilómetros de Paraná.

El presunto plan para atacarlo incluía dos vehículos: uno para los ejecutores y otro con cal para eliminar rastros biológicos tras el crimen. “Cuando escuché ese dato dije: esto es real”, sostuvo el ministro, quien remarcó la gravedad de que se hablara con naturalidad de logística, precios y contratación internacional para asesinar a funcionarios públicos.

Un narco con poder territorial

Airaldi, empresario ganadero y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, operaba en la zona de Paraná, Victoria y Diamante. Según el ministro, mantenía vínculos con organizaciones criminales de peso, entre ellas la banda rosarina conocida como Los Monos.

En 2024 se realizaron 40 allanamientos simultáneos y más de una docena de detenciones. Entre los procedimientos se destacó el secuestro de 30 kilos de cocaína en Santa Fe. Desde entonces, Airaldi permanece detenido en la UP9, en un pabellón destinado a internos federales.

El traslado a un penal federal de máxima seguridad, posiblemente en Ezeiza, fue solicitado, aunque la decisión quedará en manos del tribunal oral interviniente.

Custodias reforzadas

Tras conocerse la denuncia, se dispuso el refuerzo de las custodias del ministro y de los funcionarios judiciales. La Policía Federal asumió la protección directa del juez y el fiscal, mientras que la Policía de Entre Ríos actúa en apoyo. Los internos que declararon también fueron aislados.

Roncaglia recordó además antecedentes de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, como el operativo “Bovinas Blancas”, que permitió incautar más de dos toneladas de cocaína y desarticular una red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generacion, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“La lucha contra el narcotráfico genera reacciones, pero no nos van a amedrentar”, concluyó el ministro, mientras la investigación continúa en plena etapa preliminar.

Con información de Infobae