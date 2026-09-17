Rondonotti: “A estos momentos de crisis que vive el turismo argentino, Federación los debería transformar en oportunidades”

El operador turístico local Gastón Rondonotti analizó el presente del destino Federación durante una entrevista en el programa Entre Líneas, que se emite por Radio UNO Federación, y sostuvo que la actual situación económica que atraviesa el turismo argentino debe ser interpretada como una oportunidad para revisar estrategias, generar nuevos productos y fortalecer el trabajo conjunto.

Rondonotti, quien junto a su esposa lleva adelante la agencia de viajes Rutamundo, explicó que actualmente se desempeña principalmente en el turismo receptivo y remarcó que el visitante ya no busca solamente el producto termal.

Según planteó, Federación necesita comenzar a venderse como mucho más que una ciudad termal, incorporando como atractivos la naturaleza, el lago, la costanera, las noches, los espacios verdes, la tranquilidad y la gastronomía.

“El turismo busca más experiencias, es un poco más exigente”, sostuvo, y consideró que el destino debe aprovechar sus características para construir una propuesta integral.

“Hoy ya no alcanza con el producto Federación Ciudad Termal”

Para Rondonotti, el cambio en los hábitos de los turistas obliga a revisar las estrategias de promoción.

“Hoy ya no alcanza con el producto solo Federación Ciudad Termal. Hoy ya tenemos que hablar de identidad, potenciar la naturaleza, tenemos atractivos, el lago, las noches, la costanera, hay que transformarlos en productos turísticos”, señaló durante la entrevista.

En esa línea, explicó que esos atractivos deberían funcionar como propuestas complementarias a las Termas, permitiendo que el visitante encuentre diferentes alternativas durante su estadía.

“Nosotros salíamos a vender Federación como una ciudad termal, hoy podemos venderla como mucho más que una ciudad termal”, afirmó.

Menos reservas anticipadas y decisiones más rápidas

El operador también describió un cambio en la forma en que los turistas deciden sus viajes. Recordó que durante años las reservas podían realizarse con dos o tres meses de anticipación, mientras que actualmente muchas consultas se concretan con mucha menor anticipación.

“Hoy suena el teléfono, tenés que tener la información precisa y la capacidad de cerrar una venta en dos minutos. Los tiempos se aceleraron”, explicó.

Como ejemplo, mencionó el comportamiento registrado recientemente en establecimientos con los que trabaja, donde durante la semana se registraban niveles de ocupación de entre el 45% y el 50%, pero con la llegada del fin de semana y ante un pronóstico favorable del clima y la realización de actividades deportivas, la ocupación llegó a ubicarse entre el 80% y el 85%.

Para Rondonotti, esto demuestra que la falta de reservas anticipadas no necesariamente significa ausencia de demanda y que las redes sociales, WhatsApp y otros canales de comunicación tienen un papel cada vez más importante.

“El problema es macroeconómico, pero la solución no viene de la macroeconomía”

Consultado sobre la caída de la actividad turística y si se trata de un problema propio del destino o de la situación económica nacional, Rondonotti fue contundente:

“El problema es macroeconómico. Pero la solución no viene de la macroeconomía”.

En ese sentido, sostuvo que Federación no tiene capacidad para modificar el escenario económico nacional, pero sí puede trabajar sobre sus propias fortalezas.

“Nosotros, desde Federación, no podemos solucionar la macroeconomía. Pero sí podemos mirar, puertas adentro, qué es lo que tenemos para pulsear la macroeconomía”, explicó.

Por eso insistió en la necesidad de generar propuestas concretas y mejorar la experiencia que recibe el turista.

Una mesa de trabajo público-privada

Uno de los principales planteos realizados por Rondonotti fue la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre el sector público y privado, que permita definir políticas y acciones para los próximos años.

“Me parece que es momento ya de una mesa de trabajo conjunta. Que el privado pueda tener inserción, toma de decisiones, en los destinos, justamente, de Federación”, propuso.

La idea, según explicó, es que esa mesa pueda establecer un plan estratégico de tres o cuatro años, sin banderas partidarias y con una mirada crítica y constructiva.

“Sin banderas partidarias, pero sí en una mesa crítica, constructiva, para marcar el rumbo”, sostuvo.

Rondonotti consideró que los distintos encuentros y foros realizados recientemente permitieron alcanzar un diagnóstico sobre la situación del destino, pero que ahora es necesario comenzar a ejecutar.

“Ya cortemos con los análisis y diagnósticos, vamos por la acción”, afirmó.

“Las crisis son oportunidades”

En otro tramo de la entrevista, el operador turístico reivindicó la capacidad de Federación para atravesar momentos complejos y recordó experiencias de trabajo colectivo durante la pandemia.

“Las crisis son oportunidades. Ahí está. Entonces, cuando algunos se quedan analizando la crisis, otros ya están mirando la oportunidad”, expresó.

En esa línea, consideró que Federación atraviesa una etapa de transición entre las estrategias que funcionaron durante años y las nuevas herramientas que necesita el turismo actual.

“Federación está viviendo una etapa, a mi entender, de transición de lo que nos dio resultado a ir ahora por lo que nos puede dar buenos resultados”, manifestó.

También destacó que la ciudad cuenta con jóvenes que se están formando en carreras vinculadas al turismo y consideró necesario escuchar a esa nueva generación para incorporar nuevas miradas.

Prepararse para el próximo verano

Rondonotti planteó además que el destino debería comenzar desde ahora a definir las políticas y acciones para la próxima temporada de verano.

Según explicó, quienes planifican sus vacaciones comienzan a tomar decisiones con meses de anticipación, por lo que consideró que septiembre y octubre son momentos importantes para promocionar propuestas y productos específicos.

“Los que definen las vacaciones de verano lo están haciendo ya ahora, en septiembre, octubre. No esperan a enero para ver a dónde salen”, señaló.

También propuso fortalecer alianzas con destinos cercanos y mencionó la posibilidad de generar productos complementarios con localidades como Santa Ana, evitando pensar únicamente en términos de competencia.

Promocionar productos específicos

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de abandonar una promoción generalizada de Federación y comenzar a ofrecer propuestas diferenciadas.

“Ya no podemos salir a ofrecer Federación generalizada, vamos por un producto específico a potenciar”, sostuvo.

Entre las alternativas mencionó un Federación familiar, experiencial y de paisajes, aprovechando los distintos recursos que posee la ciudad.

En cuanto a los precios, aclaró que nunca planteó que Federación fuera un destino caro, sino que había advertido sobre la necesidad de mantener una adecuada relación entre el costo y la experiencia que recibe el visitante.

“El sector privado viene haciendo un esfuerzo tremendo por sostener tarifas competitivas”, destacó.

“Federación tiene mucho para seguir conquistando”

Finalmente, Rondonotti destacó el posicionamiento que Federación mantiene como destino turístico y consideró que ese capital debe ser aprovechado en el actual contexto.

“Federación tiene mucho para dar y en la disertación justamente de Aragón, el viernes pasado, ¿cómo se sorprende el turista? ¿Cómo se sorprende la gente que llega por primera vez a Federación? Y creo que como anfitriones podemos acompañar esa emoción de transitar nuestra ciudad, interactuar con nuestra gente”, expresó.

Y resumió su mirada sobre el futuro del destino: “Federación tiene mucho para seguir conquistando, mucho para seguir enamorando”.

Para el operador turístico, el desafío pasa ahora por convertir el diagnóstico en acciones concretas, recuperar el espíritu de trabajo colectivo que caracterizó a la ciudad en otros momentos de crisis y construir, entre todos los sectores, una nueva propuesta turística capaz de responder a los cambios en el comportamiento de los visitantes.