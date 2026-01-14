7PAGINAS

Miércoles 14 de enero de 2026
Rosario del Tala se prepara para la 17ª edición del Festival del Arenero

La ciudad de Rosario del Tala se alista para vivir una nueva edición del Festival del Arenero, que se realizará el próximo sábado 17 de enero, a partir de las 20 horas, en el Parque Balneario Municipal “Dr. Delio Panizza”. El evento fue presentado este miércoles en el Museo Casa de Gobierno, con la presencia de autoridades provinciales y municipales.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia de estas celebraciones: “Acompañamos fiestas provinciales que son marca de identidad y que reúnen cultura, turismo y producción. La grilla del Festival del Arenero es 100% entrerriana, lo que permite que todo el pueblo pueda compartir el talento y el brillo de nuestros músicos e intérpretes”, señaló. Durante la presentación, María Cuevas brindó un adelanto musical de lo que el público podrá disfrutar en el festival.

Por su parte, el intendente Juan Ramón Medina agradeció al Gobierno provincial y a la Secretaría de Cultura por el apoyo en la difusión del evento, destacando que “reúne artistas entrerrianos y pone en valor nuestra cultura y tradición”.

Esta edición será especialmente significativa, ya que rendirá homenaje a Víctor Velázquez, destacado artista local que atraviesa un delicado estado de salud. Todo lo recaudado mediante un bono voluntario será destinado a su beneficio, en una iniciativa solidaria de la Municipalidad y la provincia.

Según lo informado a 7Paginas, el festival contará con una variada grilla artística, que incluirá a la Escuela de Danzas Mili Sigales; el Taller de Danzas Folclóricas FLORESER del Centro de Jubilados Nacionales; Grupo de Danzas Eclipse de Gualeguay; Peña Renacer Santa Bárbara; Entrerriano Tagüé; Taller Municipal Costeros del Gualeguay; Ariel Maidana; Marcelo Vega; La Solense; María Cuevas y la Orquesta Costa a Costa. La jornada finalizará con una bailanta chamamecera a cargo de Omar Olivera y su conjunto.

Además, se ofrecerá servicio de cantina y buffet, un stand de emprendedores locales y sorteos para los asistentes. La entrada será voluntaria, y se recomienda a los participantes llevar sillones para disfrutar cómodamente del evento.