Rosatelli: “Hoy la lucha contra el narcomenudeo la estamos dando en las calles de Concordia”

En una entrevista con 7Paginas, el Comisario Mayor José María Rosatelli, Jefe de la Departamental Concordia, analizó el presente de la seguridad en la ciudad y el cambio de estrategia para enfrentar el narcotráfico y el delito complejo. La charla se dio en la antesala de un evento histórico: el reconocimiento oficial de la Justicia y la Policía de Uruguay hacia los efectivos locales por la captura de un peligroso prófugo internacional.

La captura del narco uruguayo: Un golpe profesional

Rosatelli se mostró orgulloso del operativo que terminó con la detención de un narcotraficante uruguayo que tenía alerta roja de Interpol. «No se sabía dónde estaba, y lo localizamos aquí, en Concordia», relató. El procedimiento no fue solo una detención por pedido de captura; el sujeto fue sorprendido con cocaína fraccionada, dinero y balanzas, lo que confirmó que ya operaba comercialmente en la ciudad.

«Recibimos información de un funcionario de Seguridad Urbana sobre una persona sospechosa en la zona de las casillas cerca de San Lorenzo. Montamos una vigilancia nocturna y un operativo con más de 40 efectivos. Intentó huir por el Arroyo Manzores, pero la acción inmediata permitió detenerlo», detalló el Jefe policial.

La caída de los hermanos Cabaña y las bandas de Buenos Aires

Otro de los puntos altos de la gestión fue la reciente detención de los hermanos Cabaña, integrantes de la desarticulada «Banda del Millón». Aunque son jóvenes, Rosatelli destacó que poseen un frondoso prontuario desde que eran menores de edad. «Hoy ya son mayores y están detenidos con 30 días de preventiva por abuso de armas y amenazas. Eran una estructura que movía volúmenes importantes de droga», explicó.

Asimismo, resaltó la desarticulación de dos bandas «prestigiosas» provenientes de la Provincia de Buenos Aires que vinieron a cometer ilícitos a Concordia. Lo más relevante para Rosatelli fue la detención no solo de la «mano de obra», sino de quienes realizaron la inteligencia previa y «entregaron» los hechos en la ciudad.

Nueva modalidad: La droga en la calle

El Comisario Mayor advirtió que la modalidad delictiva ha mutado. Ante los constantes allanamientos en domicilios, los delincuentes han trasladado la venta a la vía pública.

«Hoy vemos mucho la venta en la calle con ‘vigilantes’ o ‘campanas’ que alertan la presencia policial. Por eso diseñamos operativos diarios donde detenemos personas con droga ya fraccionada para la venta en pleno espacio público. Vamos cambiando nuestras estrategias a medida que el delito muta», señaló.

Presencia permanente en los barrios

Rosatelli atribuyó el éxito de los últimos procedimientos —incluida la incautación histórica de 8 kilos de droga a dos ciudadanos paraguayos— a la intensificación de los operativos barriales.

«Diagramamos operativos diarios que no se quedan en una sola zona. Trabajamos en el centro, en el este y en el oeste, movilizando a Infantería, Canina, Motorizada y Montada, además del apoyo de grupos especiales de Paraná. Es un gran sacrificio del personal, porque somos la misma cantidad de efectivos haciendo un esfuerzo doble para que Concordia sea cada vez más segura», concluyó.

Redaccion de 7Paginas