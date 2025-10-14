Rosatelli: “Todo indicaría que estamos en presencia del cuerpo del remisero desaparecido”

“Iniciamos teniendo en cuenta la trayectoria que hizo el vehículo por las cámaras de seguridad y la triangulación del teléfono de la víctima. A partir de eso marcamos una trayectoria y organizamos varios grupos de rastrillaje. Hoy, uno de esos grupos sintió un fuerte olor al pasar el puente, se acercaron y encontraron el cuerpo que está seccionado en algunas partes”, explicó Rosatelli en diálogo con este medio.

El comisario confirmó que, si bien aún resta la confirmación oficial de identidad, “todo indicaría que se trata de Palacios”. “Ya lo ha visto el médico forense y fue trasladado a la morgue para su identificación. No tenemos una certeza objetiva todavía, pero todo nos lleva a pensar que es la persona que estábamos buscando”, sostuvo.

Rosatelli también destacó la gran cantidad de pruebas recolectadas contra el ciudadano uruguayo Pablo Daniel Laurta, principal sospechoso y detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en la provincia de Córdoba. “Esta es una causa en la cual tenemos una gran cantidad de elementos probatorios: testimonios, filmaciones, análisis telefónicos y objetos secuestrados en los allanamientos. Todo eso permitirá avanzar hacia el juicio con bases sólidas”, afirmó.

Consultado sobre cómo continuará el operativo, el jefe policial adelantó que los rastrillajes se reanudarán este martes a primera hora, con la participación de más de cien funcionarios. “La zona es muy complicada, con monte espeso y cursos de agua, por eso estamos trabajando también con drones. Vamos a seguir hasta encontrar las otras partes del cuerpo”, indicó.

Finalmente, Rosatelli agradeció el acompañamiento de la prensa y de la comunidad durante la investigación. “Fueron días muy intensos, pero el respeto y la prudencia con que se manejó la información nos permitió trabajar tranquilos y llegar hasta este resultado”, concluyó.

El hallazgo de este cuerpo representa un avance clave en la causa que conmueve al país y que podría confirmar el vínculo directo entre la desaparición de Palacios y el accionar del doble femicida detenido, cerrando así uno de los capítulos más oscuros de los últimos años en la región.