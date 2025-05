Rossi busca que en diputados se rechace la vuelta de las retenciones impulsadas por el gobierno nacional

La iniciativa pretende que la Cámara de Diputados se exprese en defensa de los intereses productivos de Entre Ríos y se sume al reclamo de otras provincias, en ese sentido el legislador argumentó: “Somos el corazón productivo de nuestro país, junto a Córdoba y Santa Fe, reunimos 29 universidades y centros de formación superior, concentramos el 25% del PBI argentino y casi el 40% de las exportaciones nacionales. No podemos seguir siendo perjudicados por políticas nacionales que castigan al interior productivo”.

En el caso de Entre Ríos, la pérdida estimada de ingresos brutos por parte de los productores para la campaña 2023/24 fue de U$S 522 millones, mientras que para la campaña actual se proyecta una pérdida de alrededor de U$S 400 millones, según un estudio de abril 2025 de las Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Agropecuarias de la UNER, el Consejo Empresario de Entre Ríos y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. “Las retenciones no sólo son injustas, sino que desalientan la inversión, perjudican a nuestros productores y debilitan la economía entrerriana”, afirmó Rossi.

En los fundamentos del proyecto se explica que, si bien el Ministro de Economía Luis Caputo anunció la prórroga de la rebaja de retenciones para el trigo y la cebada hasta marzo de 2026, se excluyó a cultivos fundamentales como la soja, el sorgo y el maíz, cuyas alícuotas volverán a los valores originales (33%, 12% y 12%, respectivamente) a partir del 30 de junio.

Además, el texto señala que las retenciones representan un tributo regresivo, no coparticipable y contrario al desarrollo federal: “Este esquema de derechos de exportación es una transferencia de recursos desde las provincias al AMBA. Lo venimos denunciando desde hace tiempo y seguimos insistiendo en la necesidad de una reforma tributaria progresista que grave las ganancias y la propiedad de las personas más ricas y no la producción”, agregó Rossi.