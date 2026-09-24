Rossi dio negativo en el test toxicológico y salió con todo contra el kirchnerismo

El diputado provincial Juan Manuel Rossi decidió responder con un documento en la mano a las acusaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto consumo de drogas durante una sesión legislativa: se realizó un examen toxicológico y el resultado fue negativo para todas las sustancias analizadas.

El estudio fue realizado este miércoles 23 de septiembre en el Laboratorio del Este, mediante un screening de drogas de abuso. El informe determinó resultados negativos para cocaína, anfetaminas, marihuana, metadona, éxtasis, morfina y opiáceos, feniciclidina, barbitúricos, benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos.

El informe también dejó constancia de que la muestra fue obtenida en presencia del bioquímico.

“No todo vale en política”

Luego de hacer público el resultado, Rossi endureció su discurso y calificó las acusaciones como parte de una “campaña sucia”.

“Para mí en política no vale todo. No me drogo ni me estaba drogando en la sesión. Con esta campaña sucia lo que buscan es desprestigiarme a mí y al gobierno provincial”, afirmó.

El legislador recordó que había anunciado públicamente que se sometería al estudio y remarcó que cumplió con ese compromiso.

“Yo dije públicamente que me iba a hacer un examen toxicológico, fui, me lo hice y acá están los resultados: negativo para todas las sustancias analizadas”, sostuvo.

Un contraataque político

Lejos de dar por cerrado el episodio, Rossi utilizó el resultado del examen para lanzar un fuerte desafío a sus adversarios políticos.

“Con el test negativo yo ya rendí cuentas. Ahora invito a los dirigentes del PJ que impulsaron estas acusaciones a que hagan lo mismo: que se realicen el mismo examen toxicológico y hagan públicos sus resultados”, manifestó.

Rossi había señalado previamente que detrás de la difusión de las acusaciones existiría una operación de sectores vinculados al PJ-kirchnerismo, y consideró que la aparición de estos cuestionamientos no sería casual en el contexto político actual.

En ese sentido, relacionó el episodio con su protagonismo en distintas denuncias y cuestionamientos vinculados a causas por presunta malversación de fondos públicos durante las gestiones de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.

El diputado fue más allá y reclamó explicaciones a dirigentes y exfuncionarios por distintas causas que se encuentran bajo investigación o que tuvieron condenas judiciales.

“Que expliquen a los entrerrianos dónde está la plata de los contratos truchos del Senado, dónde está el dinero de los exfuncionarios y dirigentes condenados por corrupción, qué pasó con los millones de la causa SIRA y, por qué no, que devuelvan la plata que le robaron a los entrerrianos”, lanzó Rossi.

Así, lo que comenzó como una acusación difundida en redes sociales terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la fuerte disputa política que atraviesa a la dirigencia entrerriana.

Prensa diputado Rossi

Redaccion de 7Paginas