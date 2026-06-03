Rossi en Concordia: agitó el tablero y les mojo la oreja a los dirigentes del PJ, al afirmar “hay que armar un Peronismo sin ladrones”

Las declaraciones no pasaron inadvertidas, especialmente en Concordia, una ciudad históricamente identificada con el peronismo y que atraviesa una compleja realidad social y económica. Rossi apuntó contra sectores de la dirigencia partidaria y cuestionó el impacto que, según su visión, tuvieron años de malas administraciones sobre la capital del peronismo entrerriano.

Durante su contacto con la prensa, el jefe comunal de Santa Elena habló de corrupción, de la necesidad de recuperar la credibilidad del movimiento justicialista y del deterioro que, afirmó, sufrió el peronismo producto de dirigentes que se alejaron de las demandas de la sociedad.

Una candidatura que empieza a tomar forma

Más allá de sus declaraciones, en los ámbitos políticos comenzó a interpretarse que la visita a Concordia formó parte de una estrategia de posicionamiento con vistas a las elecciones provinciales de 2027.

La lectura se fortaleció luego de que desde su entorno comenzaran a difundir una encuesta de intención de voto en la que Rossi aparece con números competitivos dentro del escenario electoral entrerriano.

Según las imágenes que circularon durante las últimas horas bajo el título “Escenario Electoral Provincial”, el relevamiento fue realizado entre viernes y sábado e incluyó consultas tanto sobre la realidad provincial como nacional.

En ese sondeo, Rossi figura con un 21 por ciento de intención de voto, ubicándose por encima de otras referencias políticas, entre ellas el dirigente libertario Alberto Benegas Lynch, quien registra un 4 por ciento.

Si bien se trata de una medición cuya metodología y universo relevado no fueron difundidos oficialmente, en el entorno del dirigente destacan el dato como una señal del nivel de conocimiento y respaldo que conserva en distintos sectores de la provincia.

El desafío al liderazgo del PJ

La irrupción de Rossi en el debate político se produce además en un momento de fuertes tensiones internas dentro del peronismo entrerriano. A pocos días de un congreso partidario que podría avanzar con sanciones o incluso con su expulsión del PJ, el dirigente parece decidido a disputar la representación de los sectores que cuestionan a la actual conducción partidaria.

En ese contexto, su discurso aparece dirigido a los militantes y dirigentes que manifiestan descontento con la estructura partidaria encabezada por figuras como Guillermo Michel, Adán Bahl y el exgobernador Gustavo Bordet.

Para muchos observadores de la política provincial, Rossi busca construir una alternativa interna basada en un discurso de renovación, transparencia y recuperación de las banderas históricas del justicialismo.

Concordia, punto de partida

No pocos interpretan que la elección de Concordia como escenario para este desembarco político no fue casual. La ciudad continúa siendo uno de los principales bastiones electorales del peronismo entrerriano y un territorio clave para cualquier dirigente que aspire a proyectarse provincialmente.

Con un discurso frontal, críticas a la dirigencia tradicional y la difusión de encuestas que lo muestran competitivo, Daniel Rossi parece haber iniciado una nueva etapa de construcción política. Mientras el PJ debate su futuro y sus liderazgos, el intendente de Santa Elena ya comenzó a posicionarse como una de las voces que pretende disputar el rumbo del peronismo de Entre Ríos de cara a 2027.

Fuente y redacción de 7Paginas