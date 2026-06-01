Rossi en Concordia: “Michel propone mi expulsión porque denuncié los bolsones de dinero que salían de su oficina”

En la previa al Congreso Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, visitó Concordia y brindó una extensa entrevista a 7Paginas, donde volvió a cuestionar a la dirigencia que actualmente conduce el peronismo entrerriano y denunció una persecución interna que busca expulsarlo del partido.

Rossi sostuvo que detrás de los intentos por sancionarlo se encuentra el diputado nacional Guillermo Michel, a quien vinculó con denuncias sobre presuntas irregularidades durante su paso por organismos nacionales.

“Michel propone mi expulsión porque yo denuncié los bolsones de dinero que salían de su oficina. Lo que hice fue presentar una denuncia para que la Justicia investigue. Si alguien se siente agraviado, debería responder ante la Justicia y no intentar echarme del partido”, afirmó.

El dirigente recordó que una denuncia pública de la diputada nacional Marcela Pagano sobre supuestas maniobras con fondos en organismos nacionales fue el origen de su presentación judicial. “Yo solamente pedí que se investigara. Lo que molesta es que denunciemos hechos de corrupción”, aseguró.

“Los mismos de siempre quieren seguir manejando el PJ”

Durante la entrevista, Rossi fue especialmente crítico con la actual conducción partidaria, a la que responsabilizó por la crisis de representación que atraviesa el justicialismo entrerriano.

“Tenemos que buscar dirigentes que no estén comprometidos con lo que pasó en los últimos veinte años. Los mismos de siempre siguen decidiendo todo. Así no hay renovación posible”, sostuvo.

Según el intendente de Santa Elena, el PJ provincial continúa dominado por sectores vinculados a las gestiones de Urribarri y Bordet, a quienes acusó de haber llevado a Entre Ríos y particularmente a Concordia a una situación de profundo deterioro social.

“Concordia fue condenada a la pobreza por los gobiernos corruptos de Urribarri y Bordet. No puede ser que después de tantos años siga encabezando los índices de pobreza y no exista un plan serio para revertir esa realidad”, disparó.

Críticas al gobierno provincial y a la Justicia

Rossi también cuestionó la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, aunque reconoció mantener una relación institucional con el mandatario.

“Tengo una relación normal, como corresponde entre un intendente y un gobernador, pero eso no significa que no vea las cosas que siguen funcionando mal. Hay organismos donde durante años se manejaron recursos millonarios sin control y todavía nadie explica qué pasó”, señaló.

En ese contexto mencionó las investigaciones por los contratos irregulares en la Legislatura, el escándalo en ENERSA y las denuncias vinculadas al IOSPER.

“Acá hubo acuerdos entre oficialismo y oposición. No se puede sostener durante años un sistema de corrupción de semejante magnitud sin complicidades políticas”, afirmó.

“Si no hay internas, el peronismo va a explotar”

Respecto del futuro del justicialismo entrerriano, Rossi reclamó elecciones internas abiertas y advirtió que una eventual expulsión o la continuidad de las actuales conducciones podría provocar una fractura partidaria.

“Si no hay internas de verdad, el peronismo va a explotar por todos lados. La gente está cansada de que siempre decidan cuatro o cinco dirigentes. Hay miles de compañeros que quieren participar y no los dejan”, expresó.

Incluso dejó abierta la posibilidad de construir una alternativa política fuera de la estructura tradicional del PJ.

“Si nos cierran las puertas, habrá que buscar otros caminos. Lo importante es representar a la gente y recuperar los valores del peronismo”, remarcó.

Respaldo a Kicillof

En el plano nacional, Rossi manifestó su simpatía por el gobernador bonaerense Axel Kicillof como una de las principales figuras para reconstruir una propuesta peronista de cara al futuro.

“Creo que es uno de los dirigentes con más posibilidades dentro del peronismo. Tiene experiencia de gestión y una visión de país seria”, sostuvo.

Al mismo tiempo, cuestionó las políticas económicas del presidente Javier Milei, aunque reconoció que algunos sectores valoran la estabilidad macroeconómica.

“Hay cosas que algunos pueden considerar positivas, pero el ajuste termina cayendo siempre sobre los que menos tienen”, concluyó.

Mientras se acerca el Congreso del PJ entrerriano, las declaraciones de Rossi vuelven a exponer las fuertes tensiones internas que atraviesa el partido y anticipan un escenario de creciente confrontación entre los sectores que reclaman renovación y quienes hoy mantienen el control de la estructura partidaria.

Redaccion de 7Paginas