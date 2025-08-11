Rotonda de acceso a oscuras: la Municipalidad de Federación reclama a Vialidad Nacional poder intervenir

Desde octubre de 2024, el presidente municipal Ricardo Bravo inició gestiones formales ante el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, solicitando la transferencia de la responsabilidad sobre el mantenimiento e iluminación del sector. En la propuesta se contempla la firma de un convenio que habilite al Municipio a realizar las tareas necesarias.

Según lo informado a 7Paginas, la iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores provinciales, quienes comparten la preocupación de la comunidad y acompañan el pedido oficial. Sin embargo, y pese a los avances administrativos, hasta el momento no ha llegado una respuesta formal desde las autoridades nacionales.

En este contexto, la Municipalidad de Federación reiteró su compromiso de dar una solución definitiva y urgió a Vialidad Nacional a brindar las herramientas legales que permitan ejecutar los trabajos. Mientras tanto, vecinos y automovilistas insisten en que la falta de iluminación sigue siendo un riesgo serio, especialmente durante la noche y en jornadas de baja visibilidad.