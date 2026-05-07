Rotura de caño maestro dejó sin agua a gran parte de Concordia: anticiparon a qué hora se estaría normalizando el servicio

Durante la tarde de este miércoles, una vasta zona de la ciudad de Concordia sufrió la interrupción total del suministro de agua potable. Según informaron desde el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) a 7Paginas, la contingencia se originó a raíz de un daño accidental provocado por una empresa privada que realizaba tareas ajenas al ente.

El incidente se localizó sobre calle Salto Uruguayo, a metros de su intersección con calle San Juan, donde resultó afectado un caño maestro de la red de distribución, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia.

Trabajos en el lugar

El interventor del EDOS, Javier Del Cerro, dialogó con un cronista de este medio y brindó detalles sobre el avance de las tareas de reparación. «El EDOS mantiene activas las acciones de contingencia para resolver la situación lo antes posible y así restablecer el servicio», explicó el funcionario.

Alrededor de las 21:00 horas, Del Cerro brindó un panorama optimista sobre la resolución del conflicto: “Venimos bien con los trabajos, así que, de no mediar ningún inconveniente extra, en las primeras horas de este jueves vamos a tener el problema solucionado”, aseguró.

Recomendaciones

Mientras el personal técnico continúa trabajando en la excavación y sellado del conducto dañado, se recomienda a los vecinos que aún cuentan con reserva en sus tanques domiciliarios hacer un uso extremadamente responsable del agua.

Se espera que, una vez finalizada la reparación técnica durante la madrugada, la presión en la red comience a normalizarse de manera paulatina en los diferentes barrios afectados durante el transcurso de la mañana del jueves.